Juventus-Bologna 1-1: Vlahovic pareggia al 95' con rossoblù in 9

DIRETTA JUVE – Partita dalle mille emozioni quella tra la Juventus e il Bologna allo Stadium: finisce con il risultato di 1-1. In vantaggio gli ospiti con un gol a inizio ripresa di Arnautovic,. Nel finale accade di tutto: caos VAR con la Juve che chiede un calcio di rigore per un fallo su Morata. L’arbitro effettua la revisione al monitor e decide per un calcio di punizione dal limite mostrando un cartellino rosso a Soumaoro. Subito dopo viene espulso anche Medel per proteste. In 11 contro 9 la Vecchia Signora riesce a trovare il pareggio con Vlahovic al 5′ di recupero col serbo.

Con questo risultato Allegri scivola a -8 in classifica Serie A dal primo posto del Milan e ha ora 6 punti di vantaggio sulla quinta in classifica, attualmente la Roma, che deve ancora giocare (lunedì col Napoli). A Torino è stata anche la giornata del primo ritorno di Del Piero dopo l’addio del 2012.

Tabellino di Juventus-Bologna risultato finale 1-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori gol: 52′ Arnautovic (B), 95′ Vlahovic (J).

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt (59′ Bonucci), Chiellini (75′ Alex Sandro), Pellegrini (60′ Zakaria); Danilo, Rabiot; Cuadrado (75′ Kean), Dybala (59′ Bernardeschi), Morata; Vlahovic. All. Allegri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano (74′ Kasius), Schouten, Svanberg (74′ Aebischer), Dijks; Orsolini, Arnautovic (65′ Barrow). All. Mihajlovic (in panchina Tanjga-De Leo).

Arbitro: Juan Luca Sacchi. Ammoniti: Theate, Svanberg, Cuadrado, Arnautovic, Medel. Espulsi: Soumaoro all’83’, Medel all’84’.

Marko Arnautovic è il primo giocatore del Bologna a realizzare almeno 12 gol in una singola stagione di Serie A da Alberto Gilardino (13) nel 2012/13.

Marko Arnautovic è diventato solamente il secondo giocatore del Bologna ad aver realizzato sei gol consecutivi dei rossoblu in Serie A, dopo Angelo Schiavio nel 1933.

Per la quinta volta in questo campionato la Juventus non ha effettuato tiri nello specchio nel primo tempo – l’ultima occasione in casa risaliva al 6 novembre contro la Fiorentina.

Al 42′ la Juventus non aveva ancora effettuato un tiro nello specchio in questa partita.

Dove vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 16 aprile 2022 alle ore 18:30 italiane per la 33a giornata di Serie A 2021-22.

Allegri punta al rafforzamento del quarto posto in classifica per poter così accedere alla Champions League nella prossima stagione. Il tecnico bianconero afferma che occorrono 10 punti, tre dei quali vorrà sicuramente ottenerli questa sera in casa contro il Bologna di Mihajlovic.

Riuscirà la Vecchia Signora a mantenere invariato il distacco di 5 punti sulla Roma prima inseguitrice?

A sei giornate dalla fine la Juve ha 62 punti, aveva 6 punti in meno dalla capolista della Milan che sono diventati 9 dopo la vittoria dei rossoneri sul Genoa, e rispettivamente a -5 da Inter (diventati 8 dopo la vittoria in casa dello Spezia di ieri dei nerazzurri) e Napoli (giocherà domani il Derby del Sole contro la Roma). Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Bologna streaming gratis e diretta tv.

Dušan Vlahović ha segnato il secondo gol della Juventus in tre delle ultime sei partite di Serie A, ed ha già segnato contro il Bologna all’inizio di questa stagione quando indossava la maglia della Fiorentina. Per quanto riguarda la squadra ospite, Riccardo Orsolini ha segnato in trasferta tutti e quattro i suoi gol stagionali in SA, tre dei quali sono stati i primi delle rispettive partite.

Juventus-Bologna diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca in diretta con la voce di Ricky Buscaglia, affiancato da Dario Marcolin.

Statistica in evidenza: in questa stagione di campionato, solo una delle 16 partite casalinghe della Juventus ha visto un pareggio alla fine del primo tempo (a fine primo tempo: 10 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte).

Juventus-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

In caso di rete contro il Bologna, Dusan Vlahovic segnerà il 50° gol in Serie A a 22 anni e 78 giorni; nella storia della Serie A solo un giocatore straniero (oriundi esclusi) ha raggiunto questo traguardo in età più giovane: Alexandre Pato il 10/04/2011 (21 anni e 220 giorni).

Juventus-Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Juve > Allegri ritrova dopo la squalifica Morata e De Sciglio. Lo spagnolo in campo dal 1′ con Vlahovic. Con Arthur e Locatelli ai box, Zakaria e Arthur a centrocampo. De Sciglio in ballottaggio fino all’ultimo con Alex Sandro e Pellegrini per un posto sulla fascia sinistra. In casa Bologna > Il Bologna ritrova anche De SilvestrI. Ballottaggio Orsolini-Barrow nel ruolo di seconda punta in attacco.

Paulo Dybala ha partecipato a otto gol (sette reti, un assist) nelle 11 sfide giocate con la maglia della Juventus in Serie A contro il Bologna: da quando i bianconeri giocano allo Stadium, è lui il miglior marcatore casalingo contro gli emiliani (quattro reti in cinque partite interne).

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Luca Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Paulo Dybala, Alvaro Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Zakaria, Miretti, Bernardeschi, Kean.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga).

A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Kasius, Mbaye, Svanberg, Dominguez, Vignato, Viola, Barrow, Sansone.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kingsley.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Galetto e Zingarelli. IV Uomo: Cosso. VAR: Guida. Assistente VAR: Cecconi.

