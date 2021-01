Juventus Bologna Streaming Gratis e Diretta TV. Match valido per la 19a giornata di Serie A: si gioca alle 12:30 di oggi domenica 24 gennaio 2021. Juventus galvanizzata dalla vittoria nella Supercoppa italiana contro il Napoli. La Juventus ha ottenuto 33 punti in 17 partite di campionato: negli anni dei nove scudetti consecutivi non ha mai fatto peggio a questo punto della stagione (33 anche nel 2015/16). La partita sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Bologna streaming e diretta tv.

Juventus Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Importante recupero per Pirlo: De Ligt è guarito dal Covid ed è convocato. Soliti dubbi a centrocampo: Bernardeschi verso una maglia da titolare, ballottaggio Rabiot-Arthur al fianco di Bentancur, più McKennie di Ramsey nel ruolo di incursore tra le linee. In avanti torna dal 1′ la coppia Morata-Ronaldo, anche se il tecnico ha lasciato intendere che potrebbe esserci una chance dal 1′ per Kulusevski nel ruolo di seconda punta. Mihajlovic pensa di confermare Dijks a sinistra, affidandosi poi al centrocampo e all’attacco più consolidati: Schouten-Dominguez dietro Orsolini-Soriano-Barrow, con Palacio punto di riferimento centrale.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Bologna:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, McKennie, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Paulo Dybala, Rafia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Medel, Santander.

Juventus Bologna, dove vederla in TV.



La partita di calcio Juventus Bologna in diretta tv su DAZN.

Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si puòperchè considerata illegale in Italia.

Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Serie A con 15 goal segnati, mentre Roberto Soriano, autore di 6 reti, è il giocatore più prolifico degli emiliani. Federico Chiesa, inoltre, ha nel Bologna la sua vittima preferita nel massimo campionato con 5 goal finora realizzati in carriera alla squadra rossoblù, fra cui anche la sua unica tripletta

Dove vedere Juventus Bologna Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Juventus Bologna in video live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Da una parte nessuna squadra ha subito meno gol del Bologna negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (tre), dall’altra la Juventus è quella che segna di più in questo intervallo (13 reti).

Juventus Bologna non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.