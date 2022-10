Ultime Notizie » bologna » Juventus-Bologna Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis. L’imbarazante situazione di Allegri e della Juventus, tra prestazioni e classifica, sarà il tema centrale del posticipo della domenica sera contro il Bologna di Motta che si gioca alle 20:45. Match valido per la 8a giornata di Serie A. La Juve all’Allianz Stadium arriva dopo la sconfitta contro il Monza e non vince da tre partite.

Allegri può contare su rientri importanti, come Szczesny in porta, Locatelli e Rabiot a centrocampo e Cuadrado e Milik, che hanno scontato i turni di squalifica e che ritornano a disposizione per domenica sera. Non ci sarà invece Di Maria, squalificato dopo il rosso di Monza, così come gli infortunati di lungo corso Pogba e Chiesa. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Bologna streaming gratis e video live tv.

⚽ Juventus-Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dubbio Allegri sul modulo: oltre al 3-5-2 si potrebbe puntare sul 4-4-2, lasciando a riposo Paredes e Cuadrado, reduci dalla trasferta sudamericana. In porta torna Szczesny, davanti Vlahovic-Milik. Thiago Motta ribalta l’impostazione del Bologna e sceglie un 4-3-1-2, con Soriano alle spalle di Arnautovic e Zirkzee. Recuperati Soumaoro e Sansone. Barrow indisponibile.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Fagioli, McKennie, Gatti, Rugani, Pinsoglio, Kean, Barrenechea, Soulé, Iling-Junior, Barbieri, Alex Sandro, Miretti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Kasius, Posch, Lucumì, Cambiaso; Soriano, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Arnautovic. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bardi, Barrow, Bonifazi, Zirkzee, Aebischer, Ferguson, Medel, Lykogiannis, Vignato, Moro, De Silvestri, Bagnolini, Sosa.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Tolfo-Perrotti. 4° Uomo: Maggioni. VAR: La Penna. Assistente VAR: Preti.

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha vinto 15 gare di Serie A contro il Bologna: nessun tecnico ha registrato più successi contro i rossoblù nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e in generale nel periodo solo uno ha superato più volte una singola avversaria, lo stesso Allegri contro il Chievo (16).

⚽ Dove vedere Juventus-Bologna in TV

Juventus-Bologna diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Juventus-Bologna anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Marko Arnautovic, autore di sei delle sette reti del Bologna in questo campionato, può diventare il secondo giocatore negli ultimi 50 anni a realizzare almeno sette gol nelle prime otto gare dei rossoblù in una stagione di Serie A dopo Roberto Baggio nel 1997/98.

⚽ Juventus-Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta



Juventus-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha segnato una doppietta in ciascuna delle due gare casalinghe giocate in Serie A contro il Bologna: il 17 settembre 2016 (da subentrato) e il 29 dicembre 2018, entrambe con il Napoli.

⚽ Alternative per guardare Juventus-Bologna streaming online

Alternative per vedere Juventus-Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Bologna Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.