Juventus-Barcellona: Ronaldo rischia di perdere la sfida con Messi in Champions?

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19, secondo la Federcalcio portoghese, e la Juventus trema. La Vecchia Signora ha un fitto calendario nelle prossime due settimane, sia in Serie A che in Champions League. L’attaccante della Juve è in isolamento ed è asintomatico. Ma quali sono gli impegni che salterà la stella bianconera?

CR7 non giocherà sicuramente questo 17

ottobre contro ilin Serie A, e salterà anche il debutto in Champions League in casa dellaprevisto per il 20 ottobre. Anche il match all’Allianz Stadium contro ildel 25 ottobre è a rischio.

Ma la partita più attesa è quella contro il Barcellona di Lionel Messi, prevista, sempre all’Allianz Stadium il 28 ottobre. Fino a questo momento non sappiamo se Ronaldo sarà in grado di poter giocare contro Messi in Champions.