Dove vedere le partite di calcio in tv Itali-Olanda, Portogallo-Svezia, Croazia-Francia e tutte le altre di oggi mercoledì 14 ottobre 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

20:45 Diretta Italia-Olanda (Nations League) – Rai Uno in chiaro.

A soli tre giorni da Polonia-Italia, gli Azzurri tornano in campo contro l’ Olanda in una gara valida per la quarta giornata della Lega A di Nations League. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo. All’andata, giocata il 7 settembre in Olanda, la Nazionale di Mancini si era imposta 0-1 grazie al goal realizzato dall’interista Barella. Partita funestata dal gravissimo infortuio occorso a Zaniolo.

Diretta Italia Olanda in chiaro sulla rete nazionale di Rai 1. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con RaiPlay (https://www.raiplay.it/), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Foggia-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Polonia-Bosnia Erzegovina (Nations League) – canale tv da definire.

20:45 Inghilterra-Danimarca (Nations League) – canale tv da definire.

20:45 Islanda-Belgio (Nations League) – canale tv da definire.

20:45 Croazia-Francia (Nations League) – canale tv da definire.

20:45 Portogallo-Svezia (Nations League) – canale tv da definire.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

In diretta, dove specificato, con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Oppure con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere nei prossimi giorni.



Tra le partite da vedere nei prossimi giorni evidenziamo le partite della 4a giornata di Serie A, ad iniziare da sabato quando si giocheranno ben 4 anticipi: Napoli-Atalanta alle 15:00, il Derby Inter-Milan e Sampdoria-Lazio alle ore 18:00, Crotone-Juventus alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.