Inter-Dinamo Kiev risultato 3-0: grande Dzeko all'esordio

DIRETTA INTER – Veramente una bella Inter quella vista ieri sera vincere l’amichevole contro la Dinamo Kiev. Subito in campo dal 1’ il nuovo acquisto Dzeko arrivato dalla Roma e per il quale arriva il nulla osta poco prima del fischio d’inizio. Sblocca il match Barella realizzando una spettacolare azione corale con giocate tutte di prima. Il secondo gol dell’Inter arriva proprio con il neo-acquisto Dzeko, poi il tris lo firma Sensi.

Il tabellino di INTER-DINAMO KIEV risultato esatto finale 3-0

Marcatori gol: 13′ Barella, 34′ Dzeko, 60′ Sensi.

INTER (3-5-1-1): Handanovic (73′ Radu); Skriniar (73′ Ranocchia), de Vrij (73′ D’Ambrosio), Bastoni (73′ Kolarov); Darmian (81′ Zanotti), Barella (61′ Vecino), Brozovic (81′ Agoume), Calhanoglu (81′ salcedo), Perisic (61′ Dimarco); Sensi (61′ Vidal); Dzeko (46′ Pinamonti). Allenatore S Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Buschan (46′ Boyko); Kedziora, Zabarny (64′ Andrievskyi), Syrota, Karavaev; Sydorchuk (64′ Shepelev), Shaparenko (64′ Tymshyk); Rodrigues (46′ De Pena), Lednev (46′ Garmash), Tsygankov (46′ Sidcley); Ramirez (46′ Kulach). Allenatore Gusev (Lucescu non è partito con la squadra).

Inter-Dinamo Kiev Streaming e Diretta TV. Dopo il Napoli oggi scende in campo in amichevole anche l’Inter che affronta la Dinamo Kiev (tra le formazioni di spicco del calcio ucraino) all’U-Power Stadium di Monza con fischio d’inizio alle ore 18:30 italiane. La partita amichevole si disputerà a porte chiuse. Scopri dove vedere Inter-Dinamo Kiev streaming e diretta tv.

Inter-Dinamo Kiev, le probabili formazioni



La squadra di Inzaghi è al centro di numerose trattative di mercato.

Lukaku è ormai del Chelsea e Lautaro è fortemente corteggiato dal Tottenham mentre, sul fronte arrivi, è imminente quello di Dzeko dalla Roma.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Satriano, Pinamonti. Allenatore S Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Sidcley; Andrevskyi, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyi, De Pena; Ramirez. Allenatore Lucescu.

Dove vedere Inter-Dinamo Kiev streaming gratis e diretta tv



Inter-Dinamo Kiev in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 254 del satellite).

Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).