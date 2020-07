Juventus Atalanta Streaming Gratis e Diretta TV – La super sfida di Torino tra Juventus Atalanta chiude il programma del sabato di questa 32a giornata di Serie A. I bianconeri tornano in campo dopo la scoppola subita a San Siro per mano del Milan, da cui Ronaldo e compagni si sono fatti rimontare due gol di vantaggio per finire surclassati da un 4-2 finale che brucia ancora. Grande attesa per la prestazione dell’Atalanta, terza in classifica e reduce dal 2-0 casalingo sulla Sampdoria nello scorso turno di campionato: 5 successi esterni di fila con 20 gol fatti e 5 subiti per la formazione di Gasparini. Arbitra Giacomelli. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Atalanta ⚽ streaming e diretta tv.

Juventus Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Sarri ritrova De Ligt e Dybala dopo la squalifica e conferma l’11 titolare. Da valutare un eventuale impiego di Alex Sandro dal 1′, se non sarà al 100% spazio ancora a Danilo sulla sinistra. Gasperini avrà tutti a disposizione e punterà sull’undici più collaudato, con Pasalic inizialmente in panchina e la coppia De Roon-Freuler in mezzo al campo.

Queste le probabili formazioni di Juventus Atalanta ⚽:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Demiral, De Sciglio, Khedira.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Nessuno.

Dove vedere diretta Juventus Atalanta Streaming Gratis Link (no Rojadirecta).

La partita di calcio Juventus Atalanta ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Fischio d’inizio alle ore 21:45 di oggi sabato 11 luglio 2020.

Video live streaming gratis link per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Juventus Atalanta non viene trasmessa in chiaro.

