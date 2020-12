Juventus Atalanta Streaming Gratis e Diretta TV – La super sfida di Torino tra Juventus Atalanta si gioca per il turno infrasettimanale della 12a giornata di Serie A. Si gioca oggi mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 18:30 all’Allianz Stadium. I bianconeri di Pirlo si presentano a questa sfida occupando il quarto posto della classifica dopo 11 giornate con 23 punti, mentre i bergamaschi di Gasperini sono noni a quota 17 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Atalanta streaming e diretta tv.

Juventus Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni.

In attacco Morata e Dybala si giocano una maglia da titolare per far coppia con CR7. Sulla trequarti potrebbe rivedersi Kulusevski, ma resta valida anche l’opzione Ramsey, In mediana spazio ad Arthur. Chiesa insidia Alex Sandro. Miranchuk torna disponibile e dovrebbe partire in panchina. Complice il caso Papu Gomez, Gasperini dovrebbe confermare Zapata con Pessina e Malinovskyi in attacco. Ilicic out a causa dell’influenza.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Atalanta:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Ramsey; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Chiellini, Demiral.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, D Zapata. Allenatore Gasperini.

Dove vedere diretta Juventus Atalanta Streaming Gratis Link (no Rojadirecta).

La partita di calcio Juventus Atalanta in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Juventus Atalanta in video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Juventus Atalanta non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.