Siamo vicini a una nuova consegna degli Oscar e, naturalmente, la prima cosa che ci viene in mente è l’immagine imbarazzante del gala dell’anno scorso, quando Will Smith ha dato a Chris Rock un enorme schiaffo sul palco e non puoi smettere di parlare di quel momento.

Will Smith si è già scusato apertamente con Chris Rock, ma nemmeno con tutto ciò la situazione si calma. Il comico gli ha lanciato un “carino e simpatico” in uno spettacolo da Baltimora chiamato Selective Outrage (Indignazione selettiva), che sarà disponibile su Netflix.

Chris Rock rilancia l’infedeltà di Will Smith nel suo show

Chris Rock dice in questo spettacolo che Will Smith pratica una indignazione selettiva. Ha raccontato tra le sue battute che l’attore se la prendeva con lui nonostante il fatto che a fargli del male fosse sua moglie. Sì, il comico si riferisce alla confessione di Jada Pinkett Smith sull’infedeltà, una situazione che ha lasciato una terribile pioggia di reazioni e meme. “Lei lo ha ferito più di quanto lui abbia ferito me”.

Indubbiamente un colpo molto basso un anno dopo quegli Oscar in cui Will Smith lo schiaffeggiò, ma non fu l’unica cosa che Chris Rock accennò sul rapporto tra l’attore e Jada Pinkett.

Nel suo monologo Chris Rock racconta:

“Normalmente non parlerei di queste cose, ma per qualche motivo l’hanno messo su internet. Non ho idea del perché lo farebbero. Ha fatto più danni a lui che a me. E chi colpisce? A me, o chissà chi può battere. Will Smith pratica l’indignazione selettiva. Tutti sanno che non c’entro niente. Non ho avuto grovigli”.

“Fa ancora male”, dice dello schiaffo

Chris Rock ha anche lanciato frecciate ironiche sulla differenza tra il fisico di ciascuno: “Lui è un ragazzo grande e io no. Will Smith va a torso nudo nei suoi film, ha interpretato Muhammad Ali. Pensi che abbia fatto il provino per quel film?”. Ma ha anche scherzato dicendo di non essersi mai sentita una vittima nonostante lo schiaffo.

“Ma io non sono una vittima. Non mi vedrai mai piangere con Oprah o Gayle King. Non succederà mai. Ho ricevuto quel colpo come Pacquiao”, ha detto, anche se ha riconosciuto che un tremendo schiaffo ha fatto male. “Chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia (…) Fa ancora male”.

Che bel modo di rivivere un evento così sfortunato, vero? E, naturalmente, molto opportuno farlo quando torneranno gli Oscar. Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock continuerà a far parlare di sé per molto tempo da quello che vediamo.