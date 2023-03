Ultime Notizie » Academy Awards » Academy Awards: David Byrne su Talking Heads

Il famoso musicista David Byrne (70 anni) è pronto per un altro Oscar agli Academy Awards del prossimo fine settimana. Il suo pezzo coscritto, “This is a Life”, da “Everything Everywhere All at Once” è nominato per la migliore canzone originale. Se vittorioso, sarebbe un secondo Oscar vinto in una carriera decorata che un adolescente Byrne potrebbe solo sognare.

“Non avevo speranze di diventare un musicista”, ha detto Byrne. “Ho pensato, [che] quelle persone hanno un allenamento adeguato. Possono giocare molto meglio di me, non riuscirò mai a recuperare”. Lo ha fatto, facendosi strada fino alla consacrazione nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Talking Heads.

Il gruppo è diventato famoso negli anni ’70 nell’East Village di New York City e presto ha attirato l’attenzione di un giovane Anderson Cooper, che ha descritto la band come la colonna sonora della sua adolescenza. E pensare che “Pyscho Killer”, era, secondo Byrne, solo la seconda canzone che avesse mai scritto.

“Penso di aver provato a scriverne uno quando ero al liceo, ed è stato davvero brutto”, ha detto Byrne. ”Psycho Killer è stato un secondo tentativo. È stato ispirato da Alice Cooper e Randy Newman. E ho pensato: E se quei due si mettessero insieme e scrivessero una canzone su un serial killer?“.

Il background della scuola d’arte della band ha contribuito a portare a una rotazione costante su MTV, aiutando i Talking Heads a salire in popolarità. “Il fatto che ci fosse questo sbocco visivo era una vera competizione per la radio”, ha detto Byrne. “Perché suonavano cose che la radio non stava trasmettendo perché qualcuno ha fatto un video. E costringevano la radio a iniziare a riprodurre alcune delle canzoni”.

Byrne ha ricordato che la canzone “Once in a Lifetime”, una collaborazione con Brian Eno, era uno dei video musicali più ascoltati della band su MTV.

“Lui [Brian Eno] aveva un’idea per un progetto, e… invece di essere uno di noi due il cantante, il che sarebbe stato piuttosto competitivo, abbiamo detto, Usiamo tutti la voce trovata“, ha detto Byrne. “E avevamo dischi di predicatori radiofonici ed esorcisti radiofonici [e] dicevamo: Lo useremo. Faremo la musica e poi ci metteremo queste voci come voce… E così stavo fingendo essere una di quelle persone”.

Nel 1983, i Talking Heads hanno sfondato la Billboard Hot 100 con il loro unico successo nella top 10, “Burning Down the House”: è rimasto in classifica per 20 settimane.

“Questo è un disco in cui abbiamo improvvisato molta musica”, ha detto Byrne. “E poi improvvisavo vocalese, sillabe vocali senza senso sulla musica registrata e dicevo, Okay. Ora devo trovare le parole per questo“. Byrne ha raccontato che la canzone proveniva da uno spettacolo del Parlamento-Funkadelic che ha visto dove il cantante George Clinton e altri stavano gridando la frase al pubblico. “Non era il titolo di una canzone”, ha detto Byrne. “Non era un testo. Lo stavano solo urlando al pubblico. E ho pensato: Questa è una canzone. È un gancio proprio lì“.

I Talking Heads si sciolsero nel 1991 senza un annuncio ufficiale. I membri della band hanno detto di averlo scoperto attraverso un commento disinvolto che Byrne ha fatto a un giornalista. “È molto probabile che non l’abbia gestito nel miglior modo possibile”, ha detto Byrne. La band si è esibita insieme l’ultima volta al loro ingresso nel 2002 nella Rock and Roll Hall of Fame. Da allora, molti hanno sperato in una riunione.

“Dopo un po’ mi sono reso conto che ero molto felice di fare il tipo di grande varietà di cose che stavo facendo e diversi tipi di musica che stavo facendo”, ha detto Byrne. “Ho pensato, Bene, perché dovrei scambiare la mia felicità con un po’ di soldi?“.