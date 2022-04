Ultime Notizie » Coppa Italia » Juventus: Allegri conferma i piani futuri dopo la vittoria sulla Fiorentina

CASA JUVE – Nonostante nelle ultime settimane si siano fatte speculazioni su un suo possibile addio, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ha chiarito ai media che, nella sua testa, gira solamente l’idea di adempiere al contratto che lo lega alla Vecchia Signora. Ecco cosa ha detto Allegri durante la conferenza stampa dopo la sfida di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina ieri sera con il risultato di 2-0:

“Continuerò il prossimo anno? Anche per i prossimi tre. Detto questo, alla Juventus bisogna sempre lottare per vincere. Quello che mi dispiace è di aver perso lo scontro diretto con l’Inter perché quella partita ha deciso il campionato”.

Grazie alla vittoria di ieri sera nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, la Juventus ha ottenuto il biglietto di accesso alla finale dell’11

maggio allo Stadio Olimpico di Roma, dove ad attenderla ci sarà l’Inter campione d’Italia.

Per i bianconeri si tratta della Finale di Coppa Italia numero 21, cinque volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra. La Vecchia Signora potrebbe conquistare così quella che sarebbe la Coppa Italia numero 15 nella sua storia, la 2a consecutiva dopo il successo della scorsa stagione contro l’Atalanta.

Per Massimiliano Allegri c’è invece l’occasione di diventare l’allenatore più vincente di sempre in Coppa Italia, in quanto, per il momento, in bacheca ne ha ben 4 assieme a Roberto Mancini e Sven-Goran Eriksson.