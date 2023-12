Ultime Notizie » Juventus » Fine Anno vincente per la Juventus: 1-0 alla Roma con Rabiot

DIRETTA JUVE – La Juventus ha battuto con il risultato finale di 1-0 la Roma nel posticipo che ha chiuso la 18esima giornata di Serie A, l’ultima dell’anno 2023. Il gol che ha deciso la partita è stato del francese Rabiot su assist, di tacco, di Vlahovic. Vittoria che permette alla Vecchia Signora di rosicchiare due punti alla capolista Inter e di portarsi a soli due punti dalla vetta con una giornata al termine del girone di andata: prossime partite Inter-Verona (sabato 6 gennaio) e Salernitana-Juventus (domenica 7 gennaio).

Adrien Rabiot è il centrocampista della Serie A ad aver segnato più gol in tutte le competizioni a partire dall’inizio della scorsa stagione (14).

Per Max Allegri si tratta del 13° risultato utile di fila, mentre per Mourinho, Lukaku e Dybala, è un nuovo stop dopo la vittoria sul Napoli, il quale in questo turno ha pareggiato ed ha raggiunto i giallorossi al settimo posto a quota 28 punti, fuori dalla zona Europa.

La Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 13 match di Serie A (10V, 3N), nei maggiori cinque campionati europei solo il Bayer Leverkusen (16) ha una striscia aperta più lunga senza sconfitta.

La Juventus ha dimostrato di essere superiore alla Roma, vincendo la partita per 1-0. L’allenatore Allegri ha dimostrato di essere un “risultatista” e ha ottenuto la vittoria con determinazione. Rabiot ha segnato il gol decisivo, ma Vlahovic ha svolto un ruolo importante nella partita. La Juventus è abituata a vincere con questo punteggio e ha lottato su ogni pallone per tutta la durata della partita. La Roma ha iniziato in modo audace, ma ha poi ceduto spazio ai bianconeri.

La Roma ha perso 10 trasferte nel 2023 in Serie A, nei precedenti 45 anni solari solo una volta ha fatto peggio: 12 sconfitte esterne nel 2021.

Dopo il gol della Juventus, la partita ha seguito la strategia preferita da Allegri e dalla squadra, con la Roma che ha cercato di costruire l’azione con il palleggio, ma senza riuscirci appieno.

La Juventus ha vinto 12 match con il punteggio di 1-0 in Serie A nell’anno solare 2023 – almeno quattro volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra nel torneo nel periodo.

Il tabellino con le pagelle di Juventus-Roma 1-0

La Juventus ha avuto altre occasioni da gol, ma il portiere della Roma, Rui Patricio, ha fatto ottime parate soprattutto quando ha negato il raddoppio a McKennie.

Marcatori gol: 47′ Rabiot (J).

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6,5, Bremer 6,5, Danilo 6,5; Weah 5,5, McKennie 6 (51′ st Rugani sv), Locatelli 6, Rabiot 7, Kostic 6,5 (30′ st Iling Jr 6); Yildiz 6,5 (20′ st Chiesa 6,5), Vlahovic 7 (30′ st Milik 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Nonge, Miretti, Nicolussi Caviglia, Huijsen. Allenatore Allegri 6,5.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 5,5, Llorente 5, Ndicka 6; Kristensen 5,5, Cristante 6,5, Paredes 5,5 (29′ st El Shaarawy 6), Bove 5,5 (19′ st Pellegrini 6), Zalewski 5,5 (35′ st Azmoun sv); Dybala 6, Lukaku 5. A disp.: Svilar, Boer, Spinazzola, Celik, Pisilli, Kumbulla, Cherubini, Karsdorp, Sanches, Belotti, Pagano. Allenatore Mourinho 6.

Arbitro: Sozza. Ammoniti: Locatelli (J); Paredes (R). Espulsi: nessuno.