Ultime Notizie » Come vedere Genoa Inter Streaming » Genoa-Inter Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Genoa-Inter streaming gratis e in tv. L’Inter (con 807 milioni di euro di debiti “legalizzati” dal perenne silenzio della FIGC…) di Inzaghi, capolista con 44 punti, 4 in più della Juventus, visita al Luigi Ferraris di Marassi, il Genoa di Gilardino che occupala 13esima posizione con 19 punti. L’Inter che può chiudere l’anno come Campione d’Inverno, arriva da 4 vittorie consecutive, mentre il Genoa è fresco della vittoria in casa del Sassuolo (1-2). Scopri le formazioni e dove vedere Genoa-Inter in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter

Gilardino potrebbe avere Retegui come riserva, ma se l’argentino darà garanzie, si contenderà la maglia da titolare con Ekuban. Messias sta meglio, ma non giocherà dall’inizio. Il resto della formazione che ha vinto contro il Sassuolo sarà confermato. Inzaghi probabilmente confermerà completamente la squadra che ha battuto il Lecce. Dumfries è recuperato e sarà in panchina, Pavard è in ballottaggio con Bissek. Arnautovic giocherà insieme a Thuram in attacco.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. Allenatore Gilardino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cuadrado, Dimarco, Lautaro.

Ruslan Malinovskyi ha avuto un ruolo importante in due gol contro l’Inter in passato, uno segnato e l’altro assistito. Entrambi i gol sono stati realizzati in partite che si sono poi concluse in pareggio, come accaduto anche nell’ultima volta in cui ha segnato con il Genoa.

Genoa-Inter in TV

Genoa-Inter in tv in esclusiva da DAZN.

Genoa-Inter Streaming Gratis in italiano



Per vederla è possibile scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile, una console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Gli abbonati a Sky con il pacchetto “” possono anche guardare la partita sul canale 214 di Sky. Da quando allena Simone Inzaghi (2021/22), l’Inter è l’unica squadra a viaggiare sopra i due gol di media in Serie A: 196 reti in 93 gare di campionato, almeno 17 in più segnate rispetto a qualsiasi altra avversaria.

Genoa-Inter streaming gratis per gli abbonati che utilizzano l’app di DAZN su dispositivi come PC, smartphone o tablet. Un’alternativa è collegarsi al sito di DAZN tramite un computer o un notebook e selezionare l’evento desiderato. Albert Gudmundsson è il giocatore che in percentuale ha segnato più gol della propria squadra in questa stagione di Serie A: 39% (sette sulle 18 reti complessive del Genoa).

Esistono Alternative per vedere Genoa-Inter streaming online?

Non è possibile guardare la partita Genoa-Inter Rojadirecta, poiché è un sito illegale in Italia. Si consiglia di seguire l’incontro tramite aggiornamenti in tempo reale pubblicati su Twitter e su piattaforme come FlashScore, Corriere dello Sport e TuttoSport. Henrikh Mkhitaryan ha realizzato tre gol contro il Genoa in Serie A,: contro nessuna squadra ha fatto meglio; contro i rossoblù ha firmato la sua unica tripletta nella competizione, l’8 novembre 2020, con la maglia della Roma.