Ultime Notizie » Calcio Serie A » L’ultima giornata di Serie A del 2023: Juventus-Roma e Genoa-Inter

DIRETTA CALCIO – Tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre si svolgerà la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24, la penultima del girone di andata, l’ultima per questo 2023. Quattro partite il venerdì, di queste Napoli-Monza e Fiorentina-Torino alle 18:30 apriranno il turno, e 6 partite il sabato, con Juventus-Roma che chiude il programma alle 20:45. E l’Inter? La capolista gioca il venerdì sera, alle 20:45, in casa del Genoa fresco della vittoria in casa del Sassuolo (1-2). In questo turno non giocheranno perché squalificati per un turno Cambiaso, Politano, Makoumbou, Pablo Marì, Pongracic, Fiorillo, Duda e Lazzari. Anche Victor Osimhen deve scontare un turno di squalifica, mentre Banda ne salterà due.

Il programma delle partite della 18a giornata di Serie A e dove vederle in tv e streaming

Venerdì 29 Dicembre

18:30 Napoli-Monza – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18:30 Fiorentina-Torino – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

20:45

Sabato 30 Dicembre

Genoa-Inter – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)20:45 Lazio-Frosinone – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

12:30 Atalanta-Lecce – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15:00 Udinese-Bologna – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15:00 Cagliari-Empoli – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

18:00 Milan-Sassuolo – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

18:00 Verona-Salernitana – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20:45 Juventus-Roma – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)