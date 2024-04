Ultime Notizie » Jannik Sinner » Jannik Sinner al Masters 1000 di Tennis Montecarlo 2024

Il giovane tennista italiano Jannik Sinner si prepara al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo 2024 dopo la sua recente vittoria al Miami Open. Sinner, fresco vincitore del titolo a Miami, si trova in uno dei momenti più luminosi della sua giovane carriera. Il suo prossimo avversario sarà il talentuoso Sebastián Korda su terra battuta. Questo debutto tanto atteso avviene oggi, mercoledì 10 aprile, nel terzo giorno di competizione del torneo.

Il trionfo di Sinner a Miami ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo, aumentando l’entusiasmo per il suo debutto a Montecarlo. Inoltre, altri nomi di spicco, come Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, si preparano anche loro per il loro ingresso in campo oggi.

Cambiamenti nell’elenco dei partecipanti

L’originaria lista dei partecipanti al torneo avrebbe dovuto includere anche il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz. Tuttavia, Alcaraz ha dovuto ritirarsi dal torneo a causa di un’infortunio al braccio destro. Questo ritiro potrebbe cambiare gli equilibri nel torneo, dando al numero 2 del mondo, Sinner, una maggiore opportunità di primeggiare.

Il torneo vede anche il ritorno del difensore del titolo, Andrey Rublev, che si troverà di fronte ad una sfida impegnativa contro Alexei Popyrin. Mentre il greco Stefanos Tsitsipas affronterà il specialista di terra battuta Tomás Martín Etcheverry. È un torneo carico di aspettative e promesse di emozionanti scontri.

Un intenso giorno di partite

Il programma di oggi vede numerosi incontri di alto livello che terranno gli appassionati con il fiato sospeso. I match saranno trasmessi in diretta esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile assistere all’evento in streaming collegandosi alle piattaforme Sky Go e NOW.

Il Masters 1000 di Montecarlo 2024 promette di essere una vetrina di eccellenza nel mondo del tennis, con le stelle del circuito che si sfideranno per la gloria sulle leggendarie terre rosse del Principato.

Incontri del Giorno al Masters 1000 di Montecarlo 2024

Pomeriggio di Partite sul Court Rainier III

L’azione inizierà al Court Rainier III alle 4:00 am CT, 5:00 am ET e 2:00 am PT

Altri Incontri da Non Perdere

(3:00 am CDMX) con l’interessante match tra Alexei Popyrin e il sesto testa di serie Andrey Rublev. Subito dopo, il giovane talento statunitenseaffronterà il numero due del mondo Jannik Sinner in quello che promette di essere un duello avvincente. Il quarto testa di serie, il russo Daniil Medvedev, farà ritorno sulla terra battuta per sfidare il francese Gael Monfils. Il pubblico può aspettarsi una giornata di tennis di altissimo livello.

Il Court des Princes ospiterà incontri altrettanto eccitanti, inclusi scontri tra giocatori del calibro di Alex de Minaur e Tallon Griekspoor, così come Stefanos Tsitsipas e Tomás Martín Etcheverry. La giornata sarà completata da partite come quella tra il norvegese Casper Ruud e il cileno Alejandro Tabilo, promettendo un’ampia varietà di stili di gioco e strategie.

Partite di Doppio e Altre Competizioni

Oltre agli incontri singoli, ci saranno anche partite di doppio che aggiungeranno ulteriore suspense al torneo. I fan potranno godersi partite avvincenti tra squadre di doppio di alto livello, mentre i giocatori cercheranno di dimostrare la propria abilità e cooperazione sul campo.

Il Masters 1000 di Montecarlo 2024 offre un’ampia gamma di emozionanti incontri che sicuramente soddisferanno gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Con le trasmissioni in diretta disponibili su varie piattaforme, il pubblico avrà l’opportunità di vivere l’azione dal vivo e sostenere i propri giocatori preferiti mentre si battono per la vittoria nel prestigioso torneo di Montecarlo.