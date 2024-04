Ultime Notizie » Barcellona » ⚽ PSG BARCELLONA Streaming Live, dove vederla in Diretta TV Gratis

PSG Barcellona Streaming Gratis e Diretta TV – Il Paris Saint-Germain e il Football Club Barcelona si sfidano nel primo turno dei quarti di finale della Champions League al Parco dei Principi di Parigi (Francia). Luis Enrique, allenatore del Barça, ritorna al suo ex club, mentre Xavi guida il Barcellona. Entrambe le squadre hanno superato la fase a gironi e gli ottavi di finale. Il vincitore di questa doppia sfida si troverà in semifinale con l’Atlético Madrid o il Borussia Dortmund. In passato, ci sono stati tredici incontri tra le due squadre, con risultati equilibrati. Andiamo a scoprire dove vedere PSG Barcellona streaming e tv.

La partita PSG-Barcellona, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League, è disponibile in diretta esclusivamente su Amazon Prime Video, accessibile agli abbonati attraverso diversi dispositivi. Non sarà trasmessa in diretta su canali gratuiti, ma è possibile usufruire di una prova gratuita da parte di Amazon. La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con analisi pre e post-partita fornite dagli opinionisti di Prime Video. La partita, che si gioca oggi mercoledì 10 aprile alle ore 21:00 italiane, non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

La formazione del Paris Saint-Germain (4-3-3) per la partita include Donnarumma in porta, con una difesa composta da Zeire-Emery, Marquinhos, L Hernandez e Nuno Mendes. A centrocampo ci sono Fabian Ruiz, Ugarte e Vitinha, mentre in attacco sono schierati Kang-in Lee, Dembélé e Mbappé. Luis Enrique guida la squadra dalla panchina. Tra le riserve del PSG ci sono giocatori come Navas, Tenas, Beraldo, Gadou, Skriniar, Danilo, Soler, Barcola, Kolo Muani, Mayulu, Goncalo Ramos.

Il Barcellona (4-3-3) schiera Ter Stegen in porta, con Koundé, Araujo, Cubarsi e Cancelo in difesa. A centrocampo De Jong, Christensen e Gündogan, mentre in attacco troviamo Yamal, Lewandowski e Raphinha. Xavi è l’allenatore. Tra le riserve ci sono Pena, Astralaga, I Martinez, Ferran Torres, Pedri, Joao Felix, Marcos Alonso, Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Fermín, Guiu.

L’arbitro della partita è Taylor dall’Inghilterra, assistito da Beswick-Nunn e Jones. Attwell è il VAR, con Coote come assistente VAR.

