Ultime Notizie » Juan Carlos I » Casa Reale di Spagna chiede a Juan Carlos I di non tornare nel Paese quest’estate

Dopo la recente visita in Spagna del re emerito Juan Carlos I, che ha partecipato a una regata nella città galiziana di Sanxenxo, suo figlio Felipe VI lo ha avvertito che lo “spettacolo” creato durante questo viaggio non può essere ripetuto. “Se la strategia continua a essere quella di trasformare ogni visita in uno spettacolo mediatico, è del tutto impraticabile. Lo show di Sanxenxo non si può ripetere”, è il messaggio che il monarca avrebbe mandato al padre, secondo fonti vicine alla “Casa Real” citata da Vozpopuli.

Secondo i media, il ritorno di Juan Carlos I, che vive negli Emirati Arabi Uniti dal 2020, non è andato come previsto da nessuna delle parti. La Casa Reale ha descritto il “formato della visita” come “insostenibile” dal punto di vista dell’immagine pubblica, della sicurezza e della pretesa dell’emerito di trascorrere lunghi periodi in Spagna.

Allo stesso modo, le persone vicine al re emerito che erano a Sanxenxo in quei giorni hanno confermato che durante un incontro con suo figlio, Felipe VI gli ha detto che non sarebbe stato in grado di tornare il prossimo fine settimana per partecipare alla regata di coppa del mondo classe 6mR di vela, e che sarebbe “consigliabile e preferibile” se nei prossimi mesi non ci fossero più viaggi sulla stessa linea, poiché “non sarebbe vista favorevolmente”.

Da parte sua, l’ex capo di Stato ha deciso di annullare il suo secondo viaggio nel Paese, che aveva programmato di iniziare il 10 giugno, per “motivi privati ​​​​e personali”, secondo il suo amico Pedro Campos. Tuttavia, fonti vicine all’emerito assicurano che né la Casa Reale né il governo spagnolo gli avevano concesso il permesso di effettuare la visita.

Il ritorno di Juan Carlos I in Spagna ha causato disagio al governo, che ha criticato il suo rifiuto di spiegare e scusarsi per il comportamento tenuto negli ultimi anni quando ha gestito denaro all’estero alle spalle del Fisco, polemica che lo ha portato a lasciare il Paese e stabilirsi ad Abu Dhabi.