Tempeste elettriche in Francia: Video incredibile di grandine grande come palline da golf

PARIGI (FRANCIA) – Le forti tempeste che hanno colpito gran parte della Francia sabato notte hanno lasciato sulla loro scia almeno un morto e più feriti, oltre a ingenti danni ai vigneti e ad altre colture.

La vittima mortale è una donna di 30 anni di Rouen, una città nel nord del Paese, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi. Secondo l’ufficio del sindaco della città, citato dai media locali, la donna è morta dopo essere rimasta intrappolata sotto un’auto ed essere stata travolta dalle acque.

D’altra parte, il presidente della Camera dipartimentale dell’agricoltura, Bernard Malabirade, ha lamentato che i vigneti nel sud della Francia sono stati distrutti dall’impatto della grandine, grande come palline da golf.

“Questo pioggia di grandine ha seguito l’intero confine Lando-Gers e si stima che siano stati colpiti tra i 4000 ei 5000 ettari di vigne”, ha affermato Malabirade.

Nel complesso, il disastro naturale risponde a un fenomeno noto come supercelle, grandi tempeste rotanti che possono durare diverse ore come un’unica entità e sono formate dal contrasto tra le alte temperature e l’aria fredda.

A supercell storm has spawned giant hailstones in Paslières in the northeast of the Puy de Dome! Serious damage reported. France pic.twitter.com/7JDPqWgTUc

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) June 4, 2022