Italia-Spagna Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV e probabili formazioni della semifinale Final Four di Nations League

Domani sera alle ore 20:45 la Nazionale italiana di calcio allenata da Roberto Mancini riceve a San Siro, con il tutto esaurito, la nazionale spagnola nella semifinale della Final Four di Nations League. In caso di vittoria, gli azzurri, freschi del titolo di Campioni di Europa (titolo che mancava da 53 anni), giocheranno il 10 ottobre in finale contro la vincente di Francia-Belgio. Quest’ultime si sfidano giovedì nell’altra semifinale all’Allianz Stadium di Torino. Vediamo di seguito le probabili formazioni e dove vedere Italia-Spagna in diretta tv e in live streaming su RaiPlay.

Italia-Spagna probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Pellegrini. Allenatore Roberto Mancini.

Spagna (4-3-3): De Gea; Azpilicueta, Laporte, E Garcia, M Alonso; Koke, Busquets, Rodri; Oyarzabal, F Torres, Sarabia. Allenatore Luis Enrique.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Il direttore di gara russo Sergei Karasev sarà assistito, come guardalinee, dai connazionali Igor Demeshko e Maksim Gevrillin. Il quarto uomo sarà un altro russo, Sergei Ivanov. Al Var ci sarà l’olandese Pol Van Boekel; l’Avar sarà il tedesco Christian Dingert. Karasev, 42 anni, era stato quarto uomo in occasione dell’ultima sfida tra azzurri e iberici, nella semifinale dei recenti Europei, vinta dai ragazzi di Mancini ai calci di rigore a Wembley il 6 luglio scorso.

Sono 38 gli incontri tra Italia e Spagna: 11 le vittorie dell’Italia, 16 i pareggi, 11 le vittorie spagnole (44 a 41 le reti realizzate). Nel computo dei precedenti in Italia, Azzurri in vantaggio 5/2 con 8 pareggi, negativo invece il saldo in trasferta (6/1 per gli iberici).

Dove vedere Italia-Spagna Streaming Gratis e Diretta tv

La diretta tv di Italia-Spagna di mercoledì 6 ottobre alle ore 20:45 viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Federico Bernardeschi ha parlato alla vigilia della sfida di Nations League contro la Spagna: “Ogni partita ha una storia a parte. Sarà una semifinale con la Spagna come all’Europeo, ci faremo trovare pronti e il mister preparerà al meglio queste partite”.

Bernardeschi ha poi aggiunto: