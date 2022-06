Ultime Notizie » A che ora gioca la Nazionale » Nations League: Italia-Germania 1-1, Kimmich risponde a Pellegrini in 2 minuti

DIRETTA CALCIO – La “nuova” Italia dei giovani di Mancini ha pareggiato in casa contro la Germania nella prima partita del gruppo 3 della Lega A di Nations League: a Bologna è terminata con il risultato di 1-1. I giovani azzurri mantengono la testa alta di fronte ai forti tedeschi e dopo un inizio titubante iniziano a ingranare: Scamacca colpisce un palo, Gnabry sfiora il vantaggio. Mancini inserisce il 2003 Gnonto che confeziona l’assist per il gol di Pellegrini (70′), mentre Kimmich in mischia trova il pari (73′).

Il tabellino di Italia-Germania 1-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori gol: 70′ Pellegrini (I), 72′ Kimmich (G).

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi (80′ Dimarco); Frattesi (85′ Cancellieri), Cristante, Tonali (80′ Pobega); Politano (65′ Gnonto), Scamacca (85′ Ricci), Pellegrini. CT Roberto Mancini.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Henrichs (59′ Hofman); Kimmich, Goretzka (69′ Gundogan); Gnabry (80′ Raum), Muller (69′ Havertz), Sané (59′ Musiala); Werner. CT Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Ammoniti: Pellegrini, Florenzi, Kehrer, Tonali, Bastoni, Havertz, Werner, Cancellieri.

Nell’altra partita del Gruppo 3 c’è stata la clamorosa sconfitta dell’Inghilterra in casa dell’Ungheria (1-0) del tecnico italiano Marco Rossi, che adesso conduce in classifica con 3 punti.

La prossima partita dell’Italia in Nations League

Prossimo appuntamento martedì 7 giugno con Italia-Ungheria allo Stadio Dino Manuzzi (Cesena) con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

Aggiornamento Italia-Germania streaming live e diretta tv. Una Nazionale decisamente diversa e migliore rispetto a quella vista contro l’Argentina, ha terminato 0-0 il primo tempo nella sfida al Dall’Ara di Bologna, valida per la prima giornata di Nations League. Dopo una partenza a razzo dei tedeschi, la formazione azzurra è riuscita a guadagnare posizioni sul campo creando le sue occasioni: Frattesi ha un paio di occasioni, poi Scamacca calcia da fuori e colpisce il palo. Nel finale della prima parte Gnabry spreca una ghiotta occasione sparando alto sulla traversa. Tra poco il secondo tempo di Italia-Germania. Di seguito le formazioni ufficiali e dove vedere Italia-Germania streaming gratis e diretta tv.

Dove vedere Italia-Germania streaming live e diretta tv. Dopo l’umiliazione nella Finalissima di Wembley contro l’Argentina di Messi, gli azzurri di Roberto Mancini iniziano la terza edizione della Nations League contro i tedeschi di Hans-Dieter Flick.

La prima partita del gruppo 3 della Lega A si gioca oggi sabato 4 giugno 2022 allo stadio Dall’Ara di Bologna con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere Italia-Germania streaming gratis e diretta tv.

Le probabili formazioni di Italia-Germania

L’Italia non vince contro la Germania dal 2-1 di Euro 2012, vittoria ottenuta grazie alla doppietta di Balotelli. Da allora la nazionale azzurra ha raccolto contro i tedeschi soltanto 3 pareggi e una sconfitta.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. A disposizione in panchina: Meret, Cragno, Bonucci, Spinazzola, Calabria, G Mancini, Barella, Pobega, Locatelli, Belotti, Caprari, Raspadori. CT Roberto Mancini.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Havertz; Werner. A disposizione in panchina: Baumann, Trapp, Henricks, Klostermann, Kehrer, Schlotterbeck, Tah, Brandt, Gündogan, Sané, Musiala, Stach, Adeyemi, L Nmecha. CT Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic e Mihajlovic (Serbia). Quarto uomo: Markovic (Serbia). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Borkowski (Polonia).

Dove vedere Italia-Germania streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia-Germania questa sera alle ore 20:45 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Quando vi collegate a internet usate una connessione sicura in VPN.