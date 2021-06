Ultime Notizie » Bitcoin » El Salvador: Vulcani per ottenere energia pulita e alimentare BitCoin

Questa settimana abbiamo assistito a una pietra miliare nel mondo delle criptovalute e del denaro in generale. Mercoledì scorso El Salvador è diventato il primo paese a convertire Bitcoin in moneta a corso legale. Una misura più eclatante (che, ovviamente, ha aumentato il valore delle criptovalute), ma non senza polemiche.

Tralasciando le implicazioni economiche dell’introduzione di Bitcoin come moneta a corso legale, un punto interessante è che ora è il momento di iniziare a fare mining (minare) di quelle criptovalute. Questo processo consuma energia, niente di più e niente di meno di circa 129 TWh a livello globale (0,6% del consumo energetico mondiale, anche se ci sono arrotondamenti), quindi El Salvador ha annunciato un piano per farlo con energia rinnovabile: sfruttare i vulcani.

Minare Bitcoin sfruttando l’energia geotermica

Dopo il caso dello sterco di mucca nel Regno Unito, è arrivata una nuova soluzione dall’altra parte del mondo. Lo ha detto il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, sul suo account Twitter. In una serie di post, Bukele afferma di aver incaricato LaGeo (la società statale di energia geotermica) di elaborare un piano per offrire strutture minerarie di Bitcoin con energia “molto economica, pulita al 100%, rinnovabile al 100% e a zero emissioni“. La chiave è usare i vulcani, che non sono esattamente rari in El Salvador.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋 This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021

In un altro tweet, il presidente afferma che i suoi ingegneri hanno scavato un nuovo pozzo che “fornirà 95 MW di energia geotermica” e che un hub minerario di Bitcoin sta già iniziando a essere progettato attorno ad esso. Quello che vedete nel video è vapore acqueo e il principio è semplice: l’acqua calda si trasforma in vapore e quel vapore aziona una turbina che genera energia elettrica.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋 Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it. What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021

Usare l’energia geotermica dai vulcani è qualcosa che ha senso in un paese come El Salvador. Il paese si trova nell’anello di fuoco del Pacifico, quindi il suo territorio vulcanico è molto attivo. Sparsi sui suoi 21.041 chilometri quadrati di superficie sono 170 i vulcani presenti sul territorio, di cui 14 attivi.