Dove vedere Italia Polonia streaming live e diretta tv – Alle ore 20:45 di oggi domenica 15 novembre 2020 si gioca Italia Polonia in diretta streaming su Rai Uno in chiaro. Quinta e punultima giornata di Nations League con l’Italia che affronta la Polonia di Brzeczek, la quale attualmente guida il Girone 1 della Lega A, con 7 punti, uno in più rispetto ai ragazzi allenati da Roberto Mancini che anche oggi, come nella recente amichevole con l’Estonia, sarà rostituito in panchina da Evani perchè ancora in isolamento causa Covid.

Dove vedere Italia Polonia live streaming gratis e diretta tv.

La diretta tv di Italia Polonia questa sera alle ore 20:45 di oggi domenica 15/11/2020 sull’erba del Mapei Stadium di Reggio Emilia, viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis per tutti su RaiPlay (link www.raiplay.it).

Ecco le probabili formazioni di Italia Polonia:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Di Lorenzo, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Allenatore: Evani (Mancini indisponibile per il Coroanvirus).

Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Zielinski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik. Allenatore: Brzeczek.