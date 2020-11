Dove vedere le partite di calcio in tv Italia-Polonia e Olanda-Bosnia (Nations League), Lussemburgo-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) e tutte le altre di oggi domenica 15 novembre 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

12:30 San Marino-Napoli (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A

14:00 Teramo-Catania (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

14:30 Milan-Roma (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A.

15:00 Alessandria-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Sesto-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Padova-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Arsenal-Chelsea (Fa Wsl) – Diretta TV con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

17:30 Lussemburgo-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) – Rai Due

17:30 Novara-Renate (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Como-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cesena-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Fermana-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Imolese-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Ternana (Serie C) – Eleven Sports, Cusano Italia Tv

17:30 Turris-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Francavilla-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bisceglie-Casertana (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cavese-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

18:00 Olanda-Bosnia (Nations League) – Canale 20.

20:45 Diretta Italia-Polonia Live Streaming (Nations League) – Rai Uno in chiaro.

La Nazionale italiana di calcio torna in campo per una partita ufficiale dopo l’amichevole vinta in scioltezza contro l’Estonia: l’avversaria di oggi sarà la Polonia che attualmente guida il Girone 1 della Lega A di Nations League con 7 puni, frutto di due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L’Italia insegue a quota 6 punti con l’Olanda a 5 punti e la Bosnia-Herzegovina che chiude la classifica con soli 2 punti.

Diretta Italia Polonia con i canali digitali di Rai Uno in chiaro. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone in forma gratuita con RaiPlay, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android, oppure in versione live streaming sul sito web www.raiplay.it.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Tra le partite da vedere nei prossimi giorni segnaliamo martedì 17/11 Uruguay-Brasile e Perù-Argentina (Qualificazioni Qatar 2022), Bosnia-Italia (Nations League) e Spagna-Germania (Nations League). Sabato 21 novembre si gioca Juventus-Cagliari (Serie A). Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.