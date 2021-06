Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Calcio Oggi Sky: Italia-Austria Streaming Galles-Danimarca (Euro 2020). Domani Belgio-Portogallo (Europei)

Dove vedere le partite di calcio Italia-Austria e Galles-Danimarca (ottavi di finale di Euro 2020) di oggi sabato 26 giugno 2021. Ecco il programma odierno con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere partite di calcio oggi in tv su Sky.

Iniziano le partite degli ottavi di finale degli Europei di calcio EURO2020. Alle 18 aprirà la sfida Galles-Danimarca al “Johan Cruijff ArenA” di Amsterdam, in Olanda. L’arbitro sarà il tedesco Daniel Siebert. Entrambe le nazionali si sono guadagnate l’accesso a questa fase dopo aver concluso i rispettivi gironi in seconda posizione.

Alle 21 poi sarà la volta di Italia-Austria che si gioca nel fantastico Wembley Stadium di Londra. Nella fase a gironi, nessuna squadra ha impressionato di più della Nazionale italiana, che ha vinto il Gruppo A grazie ai 3-0 su Turchia e Svizzera, e a un 1-0 sul Galles con il quale gli azzurri di Mancini hanno ottenuto la loro 11esima vittoria consecutiva senza subire gol e realizzandone 32. Nel Gruppo C, l’Austria è passata da un comodo 3-1 sulla Macedonia del Nord a una sconfitta per 2-0 contro l’Olanda. Alla terza giornata, ha dato il meglio di sé dominando l’Ucraina e portando a casa i tre punti grazie a un gol di Christoph Baumgartner.

Euro 2020, il calendario Sky partite oggi in tv



Galles-Danimarca, ore 18:00 ad Amsterdam. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Italia-Austria, ore 21:00 a Wembley Londra. La partita sarà visibile su Rai Uno in chiaro (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove specificato si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.

In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.

Il programma degli ottavi di finale di Euro 2020



Sabato 26 giugno

1) Galles – Danimarca (18:00, Amsterdam)

2) Italia – Austria (21:00, Londra)

Domenica 27 giugno

3) Olanda – Repubblica Ceca (18:00, Budapest)

4) Belgio – Portogallo (21:00, Siviglia)

Lunedì 28 giugno

5) Croazia – Spagna (18:00, Copenaghen)

6) Francia – Svizzera (21:00, Bucarest)

Martedì 29 giugno

7) Inghilterra – Germania (18:00, Londra)

8) Spagna – Ucraina (21:00, Glasgow)