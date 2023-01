Ultime Notizie » Come vedere Inter Verona Streaming » Inter-Verona Streaming Gratis, dove Diretta Live invece di Roja TV

Dove vedere Inter-Verona Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 14 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la 18a giornata di Serie A 2022-23. Si gioca dopo Lecce-Milan delle 18, in questo modo l’Inter saprà in anticipo quanti punti dovrà recuperare al Milan che prima dell’inizio delle partite ha 37 punti come la Juventus clamorosamente sconfitta a Napoli 5-1.

Nelle ultime sei gare, l’Inter (34 punti) ha vinto 4 volte, pareggiato 1 partita (nell’ultima giocata a Monza e finita 2-2) e perso in 1 occasione (in casa della Juventus 2-0). L’Hellas Verona (terzultima con solo 9 punti), dall’altra parte, ha vinto 1 volta (nell’ultima gara giocata in casa contro la Cremonese 2-0), pareggiato in 1 occasione e perso 4 partite nel periodo. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Verona in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A ha visto l’Inter vincere 2-0 in casa, nell’ultima stagione. Nicolò Barella ha aperto le marcature per l’Inter al minuto 22. Inoltre Edin Dzeko è andato a segno.

Inter-Verona Streaming Live: ultime notizie formazioni

Joaquín Correa dell’Inter ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro partite contro il Verona in Serie A, e potrebbe puntare ad un ruolo da titolare. Nel frattempo, Darko Lazović non ha mai fatto gol contro l’Inter in quattro scontri diretti precedenti col Verona in Serie A (4 sconfitte), ma dovrebbe essere ancora fiducioso dopo che ha segnato una doppietta contro la Cremonese.

Torna la difesa titolare con Acerbi affiancato da Skriniar e Bastoni. Barella e Calhanoglu potrebbero essere recuperabili almeno per la panchina, ma Inzaghi non dovrebbe rischiarli dal 1′ in vista della Supercoppa. Davanti Dzeko e Lautaro, chiamato a uno sforzo extra dopo i 120′ di Coppa Italia. A Milano conferma in blocco per la squadra che ha battuto 2-0 la Cremonese con Lazovic e Kallon ad agire alle spalle di Djuric

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Verona

Inter (3-5-2): Onana, Bastoni, Acerbi, Skriniar; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Gagliardini, Darmian; Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Cordaz, Brazao, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, Bellanova, Stankovic, Asllani, Barella, Carboni, Correa. Indisponibili: Brozovic, Handanovic, Lukaku, Dalbert. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hein, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. Allenatore: Zaffaroni. A disposizione in panchina: Chiesa, Berardi, Perilli, Gunter, Magnani, Cabal, Copola, Terracciano, Veloso, Sulemana, Verdi, Henry, Piccoli. Indisponibili: Cortinovis, Faraoni, Lasagna, Praszelik. Squalificati: nessuno. Diffidati: Henry, Hongla, Veloso.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Valeriani-Di Monte. 4° Uomo: Minelli. VAR: Fourneau. Assistente VAR: Marchetti.

L’ultima partita di Serie A dell’Hellas Verona ha visto la squadra trionfare 2-0 contro la Cremonese in casa, terminando così una serie di 11 gare senza successi. Si trova quindi al 18° posto con 9 punti.

Inter-Verona in TV, che canale?



Inter-Verona diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football

Inter-Verona Streaming Gratis senza Roja Live



Lautaro Martínez e Edin Dzeko hanno catturato l'attenzione con le loro prestazioni per l'Inter in questa stagione. Martínez è il giocatore della squadra con più gol (8), 2° a pari merito in classifica cannonieri nel 2022/2023, con 2 di queste reti che sono state sullo 0-0. Dzeko è stato quasi allo stesso livello avendo realizzato 7 gol, inclusi 2 sullo 0-0. La telecronaca di Inter-Verona sarà affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Manuel Pasqual. Su DAZN invece con Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Inter-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky GO, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Grazie alla doppietta nell’ultimo turno di campionato, Darko Lazovic ha già superato il suo bottino di reti della scorsa Serie A (un centro in 34 presenze). Adesso è a una sola marcatura dal suo record nella competizione (tre nel 2018/19, 2019/20 e 2020/21).

Alternative per vedere Inter-Verona in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Inter-Verona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.