Le squadre di soccorso si affrettano a trovare i sopravvissuti dopo che una tempesta mortale ha attraversato la Georgia e l’Alabama, negli Stati Uniti, che ha ucciso almeno nove persone e inflitto ingenti danni a Selma, l’hotspot del movimento per i diritti civili.

I servizi meteorologici statunitensi hanno segnalato almeno 35 tornado in più stati e sospetti danni da tornado in almeno 14 contee dell’Alabama e cinque contee della Georgia.

Video da paura

I filmati delle telecamere di sicurezza di LaGrange, in Georgia, vicino al confine con lo stato dell’Alabama, mostrano la forza di questa tempesta, che ha ribaltato un semirimorchio e ha strappato le linee elettriche con facilità.

Un impressionante tornado distrugge tutto in Georgia

Almeno una dozzina di tornado hanno devastato strisce di entrambi gli stati come parte di un sistema di tempeste che si muove attraverso gli Stati Uniti sudorientali e ha lasciato ingenti danni materiali. Si dice che il tornado, il più grande di loro, sia stato probabilmente a terra per almeno 50 miglia e abbia causato danni in sette contee in tutto lo stato dell’Alabama. Anche in questo caso un video incredibile del tornado, su YouTube.