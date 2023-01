Dove vedere Lecce-Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 14 gennaio 2023 alle ore 18:00 italiane allo stadio Via del Mare di Lecce per la 18a giornata di Serie A 2022-23. Dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus di ieri sera (Allegri massacrato con un 5-1 al Maradona), il Milan vuole vincere per rimanere a 7 punti dalla capolista e staccare la Juve di tre punti conslidando il secondo posto in classifica.

Nelle ultime sei gare, il Lecce ha vinto 3 volte, pareggiato 2 partite e perso in 1 occasione. Il Milan, dall’altra parte, ha vinto 3 volte, pareggiato in 2 occasioni e perso 1 partita nel periodo. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lecce-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Il Lecce ha guadagnato 10 punti (2V 4N 2P) su 24 disponibili in 8 partite di Serie A in casa in questa stagione. Il Milan ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta in trasferta in questo campionato.

Lecce-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Lorenzo Colombo ha detto che non festeggerà se dovesse segnare contro la sua squadra di appartenenza qui, sebbene i tifosi potranno farlo, dato che il Lecce è imbattuto in tutte le partite in cui lui è riuscito a segnare in questa stagione di Serie A (2 vittorie, 2 pareggi). Sandro Tonali del Milan spera di dare lui stesso qualcosa in più, avendo contribuito ai gol in partite consecutive di Serie A per la prima volta in assoluto (1 gol, 1 assist).

Formazione tipo per Baroni che recupera Pongracic e si porta un solo dubbio per la difesa, ovvero se spostare Baschirotto in zona Leao con l’ex Wolfsburg al fianco di Umtiti. Colombo confermato titolare al centro dell’attacco. Pioli torna al 4-2-3-1. Uno tra Pobega e Vranckx prenderà il posto dello squalificato Tonali, a destra ballottaggio Saelemaekers-Messias. Tornano tra i convocati Kjaer e Origi.

⚽ Le probabili formazioni di Lecce-Milan

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dermaku, Helgason, Pongracic, Cetin.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Squalificati: Tonali. Indisponibili: Ballo-Touré, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Maignan, Rebic.

L’1-0 firmato da Axel Konan dell’aprile 2006 è l’unico successo al Via del Mare del Lecce contro il Milan in Serie A: sette successi rossoneri e otto pareggi completano il quadro in casa dei pugliesi.

Lecce-Milan in TV, che canale?



Lecce-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita non sarà trasmessa da Sky. Da una parte il Lecce è una delle due squadre (insieme all’Atalanta) a non aver ancora trovato il gol nel primo quarto d’ora di partita in questa Serie A; dall’altra il Milan ne ha realizzati ben sette, nessuna squadra ne conta di più finora. La telecronaca di Lecce-Milan su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi col commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Lecce-Milan Streaming Gratis senza Roja Live



Lecce-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Tra i portieri con almeno otto presenze nella Serie A 2022/23, Wladimiro Falcone è il secondo per percentuale di parate riuscite: 75% per l’estremo difensore del Lecce, alle spalle del solo Szczesny (89%).

Alternative per vedere Lecce-Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Lecce-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.