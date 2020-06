Atalanta Sassuolo Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Atalanta Sassuolo ⚽ oggi domenica 21 giugno 2020 alle ore 18:30 per il penultimo recupero che completa la 25a giornata di Serie A, troncata a metà a fine febbraio per i problemi che tutti sappiamo relativi al Coronavirus.

L’Atalanta ha vinto le ultime cinque gare contro i neroverdi in Serie A: il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra a perdere tutte le sei partite disputate nelle ultime tre stagioni contro una singola avversaria nella competizione (in questa giornata potrebbe accadere anche alla Sampdoria contro l’Inter nella partita delle 21:45). L’Atalanta va a segno da 13 partite consecutive in Serie A (40 gol): parziale in cui ben quattro volte ha realizzato almeno cinque reti.

Dove vedere Atalanta Sassuolo Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Atalanta Sassuolo ⚽ in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Atalanta Sassuolo in diretta streaming su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Atalanta Sassuolo non viene trasmessa in chiaro.

Atalanta Sassuolo: probabili formazioni.



Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Czyborra.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Romagna.