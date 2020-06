Dove vedere le partite di calcio in tv Lecce-Milan, Bologna-Juventus e tutte le altre di oggi lunedì 22 giugno 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

19:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Diretta Lecce-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Con Lecce-Milan inizia la 27a giornata di Serie A. Rispoli prenderà il posto dello squalificato Donati. Barak indisponibile, ecco Falco a supporto di Lapadula con Mancosu che farà mezzo passo indietro a centrocampo. Pioli pensa a Castillejo a supporto di Leao in attesa del rientro di Ibrahimovic. Theo Hernandez riprende il posto sulla fascia dopo la squalifica in Coppa Italia, Duarte non ancora disponibile.

Diretta Lecce-Milan ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Fiorentina-Brescia (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

19:30 Villarreal-Siviglia (Liga) – DAZN e DAZN1.

21:00 Manchester City-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football.

21:45 Diretta Bologna-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Dopo la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli ai calci di rigore, la Juventus si rituffa nella Serie A (27a giornata) andando a visitare il Bologna. Mihajlovic deve sopperire ai tre squalificati ma recupera Dijks che prenderà posto in difesa. Medel in pole su Dominguez, così come Barrow su Sansone. De Sciglio sostituirà l’infortunato Alex Sandro mentre Ramsey approfitterà dello scarso momento di forma di Pjanic. Higuain spera nella panchina, in attacco comunque confermati Dybala-Ronaldo.

Diretta Bologna-Juventus ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Leganes-Granada (Liga) – DAZN.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Alternativa: con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le altre partite di Serie A: Verona-Napoli e SPAL-Cagliari alle 19:30, Torino-Udinese e Genoa-Parma alle 21:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.