Dove vedere Inter-Roma Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 23 aprile 2022 (pasquetta) alle ore 18:00 italiane per la 34a giornata di Serie A 2021-22.

Cinque giornate alla fine del campionato: 15 punti in palio. Inter con 69 punti e una partita da recuperare, a -2 dal Milan che domani sera giocherà in casa della Lazio. I numeri sono a favore dei nerazzurri di Inzaghi, che potrebbero ottenere il secondo scudetto consecutivo. Con la vittoria del derby in settimana nella semifinale di Coppa Italia, l’inter ha realizzato una sequenza di dieci vittorie consecutive, oltre al fatto di mantenersi in corsa per il “double” quest’anno. Questa sera a San Siro arriva la Roma di Mourinho (il suo è un ritorno da ex a San Siro), quinta con 58 punti (5 in meno della Juventus) contro cui è rimasta imbattuta negli ultimi 10 scontri diretti (4 vittorie, 6 pareggi). Di seguito le informazioni per vedere Inter-Roma streaming gratis e diretta tv.

L’Inter non perde contro la Roma in Serie A al Meazza dal 26 febbraio 2017 (3-1 giallorosso che ha visto l’unica doppietta nel torneo di Radja Nainggolan). Da allora tre pareggi e un successo nerazzurro.

⚽ Dove vedere Inter-Roma Diretta invece di Rojadirecta TV

Inter-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Josè Mourinho ha allenato l’Inter per 76 partite di Serie A tra il 2008 e il 2010, registrando una media di 2,2 punti a partita. Dovesse perdere questo match, quella nerazzurra sarebbe l’unica squadra contro cui il portoghese conta più di una sfida da allenatore con il 100% di sconfitte nella competizione.

⚽ Inter-Roma Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

Edin Dzeko, in gol nella gara d’andata all’Olimpico, ha vestito la maglia della Roma per 199 partite di Serie A, in cui ha realizzato ben 85 reti. Attualmente a quota 98 marcature totali nel torneo, il bosniaco potrebbe diventare il 90º giocatore differente a raggiungere quota 100 gol nel massimo campionato italiano.

Inter-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Inter-Roma tra lotta Scudetto e corsa Champions League. Dopo il derby Inzaghi dovrebbe rilanciare Dzeko dal 1′ in coppia con Lautaro e Dumfries sulla destra.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Roma

Solo crampi per Bastoni, che sarà regolarmente al suo posto in difesa. Out Vidal, alle prese con una distorsione alla caviglia. Gosens scalpita. Complice la squalifica di Zaniolo torna titolare Mkhitaryan: si va verso un suo impiego sulla trequarti in appoggio ad Abraham. Cristante, assenza dell’ultima ora.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, Kolarov, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: Vidal. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Veretout, Bove, Diawara, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Zaniolo, Fuzato.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Carbone e Bindoni. Quarto uomo: Meraviglia. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Di Iorio.

Jordan Veretout ha esordito in Serie A proprio contro l’Inter, il 20 agosto 2017 con la maglia della Fiorentina – contro i nerazzurri conta un gol nella competizione, da calcio di rigore al 101′ nel febbraio 2019, con cui ha fissato il risultato sul 3-3 finale.

Alternativa Online per vedere Inter-Roma Streaming Gratis

Alternative per vedere Inter-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

Dopo la rete del pareggio in extremis realizzata contro il Napoli, Stephan El Shaarawy potrebbe trovare il gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2019. L’ex Milan conta tre reti contro l’Inter nel massimo campionato, tutte realizzate allo Stadio Meazza nei primi tempi di gioco.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.