Inter Napoli streaming video e diretta tv oggi mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20:45 per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A. Sfida scudetto a San Siro dove i nerazzurri di Conte si presentano a questa sfida occupando il secondo posto della classifica dopo 11 giornate con 24 punti, mentre gli azzurri di Gennaro Gattuso sono quarti a quota 23 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Napoli streaming e diretta tv.

Inter Napoli streaming live: ultime notizie formazioni.

Conte ha detto che non rischierà Sanchez e Vidal, Hakimi invece ha smaltito la botta rimediata col Cagliari e dovrebbe farcela. In attacco spazio alla LuLa, in difesa Kolarov insidia Bastoni e D’Ambrosio Skriniar. Gattuso dovrebbe schierare il tridente composto da Lozano-Mertens-Insigne. In mediana Ruiz, Bakayoko e Zielinski, ma restano valide le alternative Demme ed Elmas. Hysaj insidia Di Lorenzo sulla destra. Ospina tra i pali.

⚽ Queste le probabili formazioni di Inter Napoli:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal, Sanchez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne, Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.

Dove vedere diretta Inter Napoli streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Inter Napoli in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport

(Canale 251 Satellite). La partita non viene trasmessae nemmeno su DAZN.

Inter Napoli streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Dove vedere Inter Napoli streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Inter Napoli online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live streaming su Radio Rai 1.