Inter Napoli streaming video e diretta tv oggi martedì 28 luglio 2020 alle ore 21:45 per la 37a giornata del campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri vengono dalla larga vittoria di Marassi colta ai danni del Genoa nel match giocato sabato scorso, 0-3 il finale, e cercano i 3 punti per conservare fino alla fine il secondo posto in classifica. Il Napoli, tornato alla vittoria nel 2-0 casalingo sul Sassuolo, è settimo con un punto di ritardo dal Milan che spera di superare temporaneamente vincendo la gara di questa sera. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Napoli streaming e diretta tv.

Inter Napoli streaming live: ultime notizie formazioni.

Formazione Inter. Conte ritrova De Vrji al centro della difesa con Skriniar e Bastoni ai suoi lati. In mezzo al campo rientra Barella dalla squalifica e prende il posto di Gagliardini, fermato invece dal Giudice Sportivo. In avanti ballottaggio tra Sanchez e Lautaro per un posto al fianco di Lukaku.

Formazione Napoli. Gattuso recupera Mario Rui che partirà dall’inizio al posto di Hysaj. Maksimovic per Manolas, che ha rimediato l’infrazione di due costole. In regia Demme per Lobotka. In attacco, con Mertens squalificato, Milik con Insigne e Callejon.

Queste le probabili formazioni di Inter Napoli:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Gagliardini. Indisponibili: Sensi, Vecino.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: Mertens. Indisponibili: Llorente, Manolas.

Dove vedere diretta Inter Napoli streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Inter Napoli in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Inter Napoli streaming con l’app di SkyGo (https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Dove vedere Inter Napoli streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Inter Napoli online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra.

Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Inter Napoli.

Inter Napoli Streaming: tutto quello che c’è da sapere prima della diretta tv.

Sono 147 le sfide tra Inter e Napoli in Serie A: per i nerazzurri 65 successi, 36 pareggi e 46 sconfitte. L’Inter ha vinto due delle ultime tre partite contro il Napoli in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide. Inter e Napoli si sono affrontate 73 volte in casa dei nerazzurri in Serie A, con un bilancio di 47 vittorie casalinghe, 17 pareggi e 9 successi esterni. In tutte le ultime quattro sfide tra Inter e Napoli giocate a San Siro in Serie A, almeno una delle due squadre non ha segnato (quattro gol totali), dopo che nelle precedenti nove ben sette volte entrambe avevano realizzato almeno un gol.

L’Inter ha conquistato 76 punti in questo campionato: in tutte le quattro occasioni in cui ne aveva ottenuti di più a fine stagione, nell’era dei tre punti a vittoria, la squadra nerazzurra aveva vinto il titolo (tra il 2006/07 e il 2009/10). Solo il Manchester City (26) ha colpito più legni del Napoli (24) nei cinque maggiori campionati europei 2019/20.

Inter (18) e Napoli (17) sono con la Roma (17) due delle tre squadre che contano più marcatori diversi in questo campionato. L’Inter è la squadra contro cui Gennaro Gattuso del Napoli ha disputato più partite da allenatore in Serie A senza mai vincere (1N, 3P). Romelu Lukaku è a quota 29 gol in questa stagione, considerando tutte le competizioni: l’ultimo giocatore dell’Inter a raggiungere quota 30 è stato Samuel Eto’o, nel 2010/11 (37). L’Inter è la sola squadra di Serie A contro cui il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz ha realizzato più di una rete in Serie A (doppietta nel maggio 2019).