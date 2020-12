Genoa Milan streaming video e diretta tv oggi mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20:45 per la 12a giornata di Serie A. I liguri di Maran si presentano a questa sfida occupando il penultimo posto della classifica dopo 11 giornate con soli 6 punti, mentre i rossoneri di Pioli sono sempre primi (imbattuti insieme alla Juventus) a quota 27 punti. Marko Pjaca è il miglior marcatore dei rossoblù con 3 goal, Zlatan Ibrahimovic è il capocannoniere della Serie A assieme a Cristiano Ronaldo con 10 reti all’attivo. Andiamo a scoprire dove vedere Genoa Milan streaming e diretta tv.

Genoa Milan streaming live: ultime notizie formazioni.

Criscito e Badelj tornano a disposizione. Pjaca cerca conferma nell’11 titolare. Shomurodov in attacco, con Scamacca. Pandev indisponibile a causa della lombalgia. Contro il Genoa Pioli dovrà fare a meno sicuramente di Gabbia e Bennacer, che staranno fuori un mese circa. Quasi sicuri assenti anche Kjaer e Ibra, che si sono allenati ancora a parte.

⚽ Queste le probabili formazioni di Genoa Milan:

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. Allenatore Rolando Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Marchetti, Parigini, C Zapata, Pandev.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Kjaer, Ibrahimovic.

Dove vedere diretta Genoa Milan streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Genoa Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale

satellitare(Canale 209 Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessae nemmeno su Sky.

Genoa Milan streaming live con l’app di DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Dove vedere Genoa Milan streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Genoa Milan online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live streaming su Radio Rai 1.