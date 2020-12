Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Atalanta, Inter-Napoli, Genoa-Milan e tutte le altre di oggi mercoledì 16 dicembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

01:30 Palmeiras-Libertad (Copa Libertadores) – Dazn

01:30 Universidad Catolica-Velez (Copa Sudamericana) – Dazn

15:00 Pro Vercelli-Livorno (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Arezzo-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Bisceglie-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 253 Satellite)

18:00 Odd-Molde (Eliteserien) – Eurosport Player.

18:30 Diretta Juventus-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Juventus Atalanta, che entrambe giocheranno gli ottavi di finale di Champions League, giocano all’Allianz Stadium in questa 12esima giornata di Serie A. La Juve è quarta in classifica con 23 punti assieme al Napoli, un punto in meno dell’Inter (seconda), quattro in meno del Milan capolista. I bianconeri sono ancora imbattuti in questo campionato e arriva da due vittorie consecutive: Torino 2-1 in rimonta, Genoa 1-3 nell’ultimo turno. La Dea è nona con 17 punti, indietro rispetto alla vetta ma che col blitz di Amsterdam si è regalata un’altra fetta di storia in campo europeo.

Diretta Juventus Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:30 Schalke 04-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Collection

20:30 Bayern-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Collection

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Inter-Napoli (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La lotta Scudetto si accende a San Siro dove Inter Napoli si sfidano nella 12a giornata di Serie A (turno infrasettimanale). L’Inter di Conte (nella striscia di 4 vittorie consecutive in campionato ma deluso dall’eliminazione dall’Europa) occupa la seconda posizione in classifica con 24 punti. Il Napoli di Gattuso, che arriva da tre vittorie consecutive, è subito dietro ad un solo punto.

Diretta Inter Napoli con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Diretta Genoa-Milan (Serie A) – Dazn e Dazn1 (Canale 209 Sky).

Il Genoa di Rolando Maran sfida in casa il Milan capolista di Stefano Pioli nella 12a giornata (turno infrasettimanale) della Serie A.

I rossoneri sono in vetta alla classifica, imbattuti, con 27 punti. Un cammino di 8 vittorie e 3 pareggi, ma desso iniziano a sentire il fiato sul collo delle inseguitrici (Inter Napoli e Juventus su tutte), e dopo il 2-2 col Parma a San Siro non possono permettersi ulteriori passi falsi se non vorranno farsi raggiungere.

Diretta Genoa Milan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Fiorentina-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

20:45 Parma-Cagliari (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

20:45 Spezia-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

20:45 Verona-Sampdoria (Serie A) – Dazn e Dazn 1 (Canale 212 Sky).

21:00 Liverpool-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Barcellona-Real Sociedad (Liga) – Dazn

21:00 PSG-Lorient (Ligue 1) – Dazn

23:15 Santos-Gremio (Copa Libertadores) – Dazn

23:15 Defensa Y Justicia-Bahia (Copa Sudamericana) – Dazn.

Tra le partite da vedere domani giovedì 17 dicembre 2020 evidenziamo il “posticipo” della 12esima giornata di Serie A Roma-Torino (Serie A). All’una e trenta c’è anche Racing-Boca (Copa Libertadores). Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.