Si gioca questa sera Inter Napoli in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Le due formazioni si sfidano oggi per l’andata della prima semifinale di Coppa Italia TIM Cup. Le due squadre si affrontano per la 12a volta in questa competizione. Il bilancio è a favore dei nerazzurri che si sono imposti in 5 occasioni. Due le vittorie dei campani e 4 i pareggi. Restringendo il campo agli scontri diretti giocati a Milano, l’Inter risulta imbattuta. L’ultimo confronto è quello della stagione 2015/16, giocato però al San Paolo, con i milanesi capaci di vincere 2-0 e passare il turno in gara unica.

Inter Napoli Streaming RaiPlay e Diretta Rai TV.



La partita di calcio Inter Napoli in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501.

Inter Napoli, le probabili formazioni.

Inizio collegamenti a partire dalle ore 20:15 di oggi, martedì 12 febbraio 2020.è disponibile su Rai Play che viene offerto gratis sul web. Fischio d’inizio alledi oggi.

Inter e Napoli si sono affrontate 11 volte in Coppa Italia. Cinque successi nerazzurri, contro i due partenopei (quattro pareggi). L’unica occasione in cui Inter e Napoli si sono affrontate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia è stata nelle semifinali del 1997, quando i partenopei passarono il turno ai calci di rigore dopo un doppio pareggio. L’Inter è imbattuta in casa contro il Napoli in Coppa Italia. Grazie a due successi seguiti da un pareggio.

Il Napoli è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui ha partecipato alle semifinali di Coppa Italia (2015 vs Lazio e 2017 vs Juventus), ma non è mai arrivato a tre eliminazioni di fila in questo turno. Il Napoli ha vinto solo due volte in trasferta in semifinale di Coppa Italia, nel 1987 contro il Cagliari e nel 1989 contro il Pisa: completano il bilancio quattro pareggi e quattro sconfitte esterne.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della Sezione di Teramo.