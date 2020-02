Dove vedere le partite di calcio in tv Milan-Juventus (Coppa Italia), Catania-Ternana (Coppa Italia Serie C) e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

15:00 Catania-Ternana (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Diretta Milan-Juventus (Coppa Italia) – Rai Uno.

Arbitro Valeri. Dopo la vittoria del Napoli in casa dell’Inter di ieri sera, la Coppa Italia propone oggi un grande classico del calcio italiano. Il Milan ospita infatti la Juventus al Giuseppe Meazza di San Siro per la semifinale di andata. Gli scontri diretti sono nettamente a favore dei bianconeri che guidano la serie con 11 vittorie. 7 i pareggi e 6 vittorie rossonere, l’ultima addirittura nell’edizione 1984/85: 1-0 a Torino con rete di Pietro Paolo Virdis.

Diretta Milan Juventus in chiaro sul canale nazionale di Rai Uno. Diretta streaming con pc, tablet e smartphone sul sito internet di Rai Play (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo

PC.

21:00 Epinal-St Etienne (Coppa di Francia) – SI Solocalcio.

Tra le partite da vedere nei prossimi giorni evidenziamo quelle della 24a giornata di Serie A di calcio italiano, tra cui Atalanta-Roma di sabato sera, Juventus-Brescia di domenica pomeriggio e il big match della giornata Lazio-Inter in serata dello stesso giorno. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.