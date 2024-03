Ultime Notizie » Atletico Madrid » Atletico Madrid-Inter Streaming Gratis e Diretta TV, orario e formazioni

Dove vedere Atletico Madrid-Inter Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid (Spagna) oggi mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 21 italiane per la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023-24.

L’Inter, in testa alla Serie A, va a Madrid per difendere il vantaggio di 1-0 dell’andata contro l’Atletico nel ritorno degli ottavi di Champions League. Inzaghi elogia Simeone e si prepara alla sfida consapevole della difficoltà del Metropolitano, ma pronto a giocare in modo aggressivo. Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni per vedere la partita Atletico Madrid-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

L’Inter ha mantenuto la sua imbattibilità per sette partite in UEFA Champions League dopo la finale persa contro il Manchester City la scorsa stagione. La serie più lunga senza sconfitte risale al periodo tra dicembre 2003 e marzo 2005, con nove partite consecutive senza perdere.

Atletico Madrid-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Simeone ha scelto 22 giocatori per la partita contro l’Inter, con Griezmann pronto a guidare l’attacco. Barrios e Azpilicueta sono tornati in squadra, mentre Gimenez è infortunato. Llorente potrebbe giocare al posto di Ninguez. Arnautovic e Carlos Augusto non sono disponibili a causa degli infortuni. De Vrij è il favorito per giocare in difesa insieme a Pavard e Bastoni, con Dumfries sulla destra.

⚽ Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore Diego Pablo Simeone. A disposizione in panchina: Moldovan, Gomis, Azpilicueta, Gabriel, Paulista, Reinildo, Saul, Riquelme, Vermeeren, Barrios, Depay, Correa, El Jebari.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Buchanan, Stankovic, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Guardalinee: Listkiewicz-Kupsik. IV Uomo: Rackowski. VAR: Kwiatkowski (Germania). Assistente Sala VAR: Frankowski.

L’Atletico Madrid non ha tirato in porta contro l’Inter, cosa che non succedeva dal 2003-04 quando il Deportivo La Coruña fu eliminato dal Porto senza segnare nemmeno un gol.

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in TV?

Atletico Madrid-Inter diretta esclusiva su Amazon Prime Video, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.

Diego Simeone sarà alla guida dell’Atletico Madrid per la cinquantesima volta in casa in UEFA Champions League, un traguardo condiviso solo da altri sei allenatori. Ha perso solo 5 delle 49 partite giocate finora in casa, un record che condivide con Pep Guardiola e José Mourinho.

Come vedere Atletico Madrid-Inter Streaming Gratis anche dall’estero?



La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con gli inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV tramite Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzione che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti salienti della partita e formazioni delle squadre in campo.

Atletico Madrid-Inter streaming gratis per gli abbonati attraverso l’App Prime Video di Amazon. In diretta dal Metropolitano di Madrid ci saranno anche Giulia Mizzoni insieme a Diego Milito, Julio Cesar e Clarence Seedorf. Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Amazon Prime Video, inclusi nell’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

L’Inter vuole arrivare ai quarti di finale della Champions League per la terza volta consecutiva, un traguardo precedentemente raggiunto nelle stagioni 2004-2005/2005-2006 e 2009-2010/2010-2011.

Alternative per guardare Atletico Madrid-Inter Gratis Online in italiano?

