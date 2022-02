Ultime Notizie » belgio » Belgio: settimana lavorativa di 4 giorni senza perdita di stipendio

Bruxelles (Belgio) – Dopo settimane di negoziati, i partiti della coalizione di governo belga hanno finalmente raggiunto un accordo su una riforma del lavoro globale che include l’introduzione della giornata lavorativa di quattro giorni senza riduzione dell’orario di lavoro.

In questo modo, i dipendenti continueranno a lavorare 38 ore, ma saranno distribuite su quattro giorni anziché cinque. La giornata lavorativa avrà un massimo di 9,5 ore giornaliere, anche se potrà essere prorogata fino a 10 ore previo accordo tra le parti.

Per richiedere questa opzione, i lavoratori dovranno presentare una richiesta al loro capo, che può rifiutare la richiesta, tuttavia, dovranno fornire una giustificazione formale con solide argomentazioni per farlo.

Allo stesso modo, i dipendenti possono optare per un regime settimanale variabile. Cioè, lavorare di più durante una settimana per avere più tempo libero nella successiva.

“L’obiettivo è dare alle persone e alle aziende più libertà di organizzare il proprio orario di lavoro”, ha commentato il primo ministro del Belgio, Alexander De Croo, sui nuovi cambiamenti.

Tuttavia, i sostenitori della settimana di 4 giorni hanno respinto i dettagli del cambiamento, insistendo sul fatto che il problema non è capire il carico di lavoro in meno giorni, ma ridurlo. “Comprimere in quattro una normale settimana di cinque giorni non è la risposta per combattere il burnout, lo stress e il superlavoro“, ha detto a The Independent Joe Ryle, direttore della 4 Day Week Campaign.

Da parte sua, Raoul Hedebouw, presidente e deputato federale del Partito dei lavoratori del Belgio (PTB), ha affermato che le nuove misure “aggrazieranno l’epidemia di stress e esaurimento che regna nel mercato del lavoro“.