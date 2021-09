Dove vedere Inter Real Madrid Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 21 italiane per la 1a giornata del Gruppo D della fase a gironi della Champions League e nel quale partecipano anche Shakhtar e Tiraspol. Non poteva esserci un esordio più prestigioso per l’Inter di Inzaghi: a San Siro arriva niente di meno che il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter Real Madrid in video streaming gratis e diretta live tv.

Carlo Ancelotti incontra l’Inter in Champions League per la settima volta (2V, 2N, 2P): nell’ultimo incrocio (Champions 2009/10) due sconfitte quando guidava il Chelsea.

⚽ Dove vedere Inter Real Madrid Diretta TV

Inter Real Madrid diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

⚽ Inter Real Madrid Streaming Gratis

Inter Real Madrid streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter Real Madrid Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Per l’esordio in Champions League contro l’Inter, Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Gareth Bale. Il gallese si è infortunato sabato scorso al Bernabeu, nell’allenamento di rifinitura prima della sfida di campionato contro il Celta e sarà costretto a rinunciare alla gara di questa sera. Un’altra brutta tegola per Carlo Ancelotti, costretto già a rinunciare, per la trasferta milanese, a Toni Kroos, Marcelo e Ferland Mendy.

⚽ Le probabili formazioni di Inter Real Madrid

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore Inzaghi.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Ancelotti.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Alternative per vedere Inter Real Madrid in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Inter Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.