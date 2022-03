Dove vedere Liverpool-Inter Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 8 marzo 2022 alle ore 21 italiane per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Ad Anfield Road si parte dalla sconfitta per 0-2 (reti di Firmino e Salah) subita dall’Inter di Simone Inzaghi nella partita di andata giocata a San Siro il 16 febbraio. I nerazzurri atterrano a Liverpool dopo essere tornati al gol con il 5-0 alla Salernitana in campionato con tripletta di Lautaro Martinez e doppietta di Dzeko. La rimonta sembra comunque essere una “missione impossibile” visto che i Reds sono una delle squadre più in forma d’Europa e si candidano anche per la vittoria finale della Champions League. Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Inter streaming gratis e diretta video tv.

⚽ Dove vedere Liverpool-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV



Liverpool-Inter diretta con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. La partita, le cui emozioni saranno raccontate da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

L’Inter ha perso quattro delle sue cinque trasferte contro squadre inglesi in UEFA Champions League, vincendo solo una volta: 1-0 contro il Chelsea del 2009-10, l’ultima stagione in cui alla fine hanno sollevato il trofeo.

⚽ Liverpool-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Liverpool-Inter streaming gratis per gli abbonati Sky con il servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW TV, la piattaforma che permette di assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti offerti). . La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Gratuito lo streaming di Liverpool-Inter anche grazie al sito o all’app di Mediaset Play: basterà andare alla sezione “dirette” e selezionare quella di Canale 5, canale di riferimento dell’evento. Un’altra opzione è il sito di Sportmediaset.

Il Liverpool ha vinto tutte e sette le sue partite di UEFA Champions League in questa stagione. Escludendo le fasi a eliminazione diretta, la squadra inglese può diventare solo la terza squadra nella storia della Coppa Europea/UEFA Champions League a vincere le prime otto partite in una singola edizione del torneo: Barcellona nel 2002, Barcellona nel 2002-03 e Bayern Monaco nel 2019-20.

Liverpool-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Ultime casa Liverpool: Klopp potrebbe fare un po’ di turnover dopo il 2-0 dell’andata, ma non si aspettano rivoluzioni.

⚽ Le probabili formazioni di Liverpool-Inter

Qualche dubbio su Matip, ma è pronto Konate. Elliott in cabina di regia. Da verificare Firmino e Thiago Alcantara.: Inzaghi sostituisce lo squalificato Barella con Vidal. Recuperato Perisic, regolarmente schierato a sinistra. In attacco difficile che il tecnico interista rinunci all’esperienza di Dzeko: il bosniaco è in vantaggio su Sanchez e Correa come partner di Lautaro.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander A, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, D, Jota, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp. A disposizione in panchina: Kelleher, Konate, Tsimikas, Thiago Alcantara, Milner, Oxlade-Chamberlain, Keita, Jones, Firmino, Diaz, Origi, Minamino.

Mohamed Salah ha segnato otto gol in sette partite di UEFA Champions League per il Liverpool in questa stagione. L’egiziano ha una media di un gol ogni 69 minuti in questo periodo, che è il suo miglior rapporto in un singolo stagione nella competizione.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Vecino, Gagliardini, Darmian, Gosens, Caicedo, Dzeko, Correa.

L’attaccante dell’Inter Edin Džeko ha segnato in tre delle sue ultime quattro partite ad Anfield in tutte le competizioni, comprese le due più recenti. Tuttavia, il bosniaco non è riuscito a vincere nessuna di quelle tre partite perdendo 2-1 nel 2015 con il Manchester City e 5-2 con l’AS Roma nel 2018.

Arbitro: lo spagnolo Lahoz. Guardalinee: Devís e Palomar. 4° Uomo: De Burgos. VAR: Munuera. Assistente VAR: Cuadra Fernández.

Alternativa per vedere Online Liverpool-Inter Streaming Gratis

Alternative per vedere Liverpool-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.