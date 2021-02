Ultime Notizie » Milan » Spezia-Milan risultato 2-0: Maggiore e Bastoni affondano i Rossoneri

DIRETTA SERIE A – E dopo oltre un anno, il Milan ha perso la sua imbattibilità in trasferta: a La Spezia Maggiore e Bastoni firmano il 2-0 con il quale affondano i Rossoneri di Pioli nella 22a giornata di Serie A. Dopo 419 giorni, il Milan gioca una trasferta in Serie A senza segnare (la precedente è lo 0-5 contro l’Atalanta nel dicembre 2019). Prima dello Spezia, l’ultima neopromossa ad aver vinto in Serie A contro una squadra prima in classifica a inizio giornata è stata il Verona contro Juventus, 2-1 proprio un anno fa (febbraio 2020).

In classifica il Milan resta fermo a quota 49 punti dopo 22 partite, a due punti di vantaggio sull’Inter che giocherà domani sera affronterà la Lazio nel posticipo domenicale.

Tabellino SPEZIA-MILAN risultato esatto finale 2-0

Mantenuta la distanza di 7 punti sulla Juventus, uscita sconfitta dal Maradona contro il Napoli nel tardo pomeriggio.

Marcatori gol: 56′ Maggiore, 67′ Bastoni S.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni S.; Estevez, Ricci, Maggiore (83′ Acampora); Gyasi, Agudelo, Saponara. Allenatore Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Dalot, Kjaer (64′ Tomori), Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer (64′ Meité), Kessié; Saelemaekers (83′ Castillejo), Calhanoglu (83′ Hauge), Leao (64′ Mandzukic); Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Ammoniti: Vignali (S), Bastoni S. (S), Erlic (S), Dalot (M).