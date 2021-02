Ultime Notizie » Inter » Inter-Lazio risultato 3-1: Lukaku show, Conte supera il Milan in testa alla classifica

RISULTATO SERIE A – L’Inter di Antonio Conte sconfigge con il risultato di 3-1 la Lazio di Inzaghi e va in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan. E domenica prossima c’è il derby Milan-Inter. Giocatore della partita Romelu Lukaku, autore di una doppietta e dell’assist del terzo gol. Il sorpasso in vetta è così avvenuto prima del derby, in contemporanea al falso del Milan scivolato a La Spezia che ha perso 2-0 senza mai tirare in porta. Terzo successo di fila per Conte. Primo stop nel 2021 per Inzaghi che vinceva da 6 giornate.

Tabellino Inter-Lazio risultato esatto finale 3-1

Marcatori gol: 22′ rigore Lukaku (I), 46′ Lukaku (I), 61′ Milinkovic-Savic (L), 64′ Lautaro Martinez (I).

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (90′ D’Ambrosio), Barella, Brozovic, Eriksen (72′ Gagliardini), Perisic (90′ Darmian); Lukaku (90′ Pinamonti), Lautaro Martinez (78′ Sanchez).

Allenatore Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt (46′ Parolo), Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (46′ Escalante), Luis Alberto (78′ Pereira), Marusic; Correa (70′ Caicedo), Immobile (70′ Muriqi). Allenatore Inzaghi.

Ammoniti: Hoedt (L), Lukaku (I), Hakimi (I).

Curiosità del dopo partita

L’Inter ha vinto due match casalinghi di fila in Serie A contro la Lazio per la prima volta da gennaio 2012 (sette in quel caso). L’Inter ha vinto otto gare casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal febbraio 2017, con Stefano Pioli alla guida. La Lazio ha interrotto una serie di imbattibilità in Serie A di sette gare (6V, 1N); l’ultima sconfitta era arrivata proprio a San Siro, contro il Milan (3-2, dicembre 2020).