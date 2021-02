Ultime Notizie » Cagliari Atalanta diretta streaming gratis » Inter-Lazio Streaming Roma-Udinese Gratis, dove vederle Oggi TV. Alle 15 Cagliari-Atalanta

Dove vedere le partite di calcio in tv: Inter-Lazio, Roma-Udinese, Cagliari-Atalanta e tutte le partite di oggi domenica 14 febbraio 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

10:30 Sassuolo-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

12:30 Diretta Roma-Udinese (Serie A) – Dazn e Dazn1

La Roma ospita l’Udinese nella 22a giornata di Serie A. Dopo la sconfitta sul campo della Juventus e l’aggancio della Lazio al quarto posto, la rincorsa della Roma a un posto in zona Champions passa dall’Olimpico e dalla sfida contro l’Udinese. L’arbitro sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

Diretta Roma Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Ravenna-Triestina (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

12:30 Como-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Milan-Empoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Fiorentina-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

13:00 Southampton-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Monaco-Lorient (Ligue 1) – Dazn

13:00 St Johnstone-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

14:00 Getafe-Real Sociedad (Liga) – Dazn

15:00 Diretta Cagliari-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco sfida in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 22a giornata di Serie A. Si tratta di una partita che mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza e la zona Champions League. Nei 26 precedenti disputati in Serie A in casa degli isolani, sono questi ultimi ha condurre nelle statistiche con 14 vittorie, 7 pareggi e 5 affermazioni della Dea. Quest’ultima ha vinto però gli ultimi due match giocati alla Sardegna Arena in campionato, e nel caso in cui ottenesse una vittoria esterna senza goal, potrebbe far registrare tre clean sheets consecutivi in Sardegna per la prima volta nella sua storia.

Diretta Cagliari Atalanta sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Sampdoria-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Entella-Frosinone (Serie B) – Dazn

15:00 West Bromwich Albion-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Rennes-St: Etienne (Ligue 1) – Dazn

15:00 Sudtirol-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Carrarese-Lecco (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Paganese-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Piacenza-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Padova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Livorno-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Torino-Ascoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Eintracht-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:15 Real Madrid-Valencia (Liga) – Dazn

17:00 Reggiana-Ascoli (Serie B) – Dazn

17:00 Lilla-Brest (Ligue 1) – Dazn

17:30 Arsenal-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Casertana-Teramo (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Monopoli-Turris (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Mantova-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

18:00 Crotone-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:00 Wolfsburg-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Levante-Osasuna (Liga) – Dazn

20:00 Everton-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

20:45 Diretta Inter-Lazio (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Secondo Big match della 22a giornata di Serie A: al Giuseppe Meazza si gioca Inter Lazio. Dopo la sorprendente sconfitta del Milan a La Spezia (2-0) l’Inter ha la possibilità di scavalcare i “cugini” in vetta alla classifica. Equilibrio negli ultimi otto confronti tra Inter e Lazio al Meazza in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi. I nerazzurri potrebbe vincere due match casalinghi di fila in campionato contro i biancocelesti per la prima volta da gennaio 2012 (sette in quel caso).

Diretta Inter Lazio sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Brescia-Chievo (Serie B) – Dazn

21:00 Villarreal-Betis (Liga) – Dazn e Dazn1

21:00 Bordeaux-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Dove vedere le partite di calcio streaming e diretta tv

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Sky Go (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su Rai Play (link > www.raiplay.it) e relativa app. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.