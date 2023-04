Ultime Notizie » Come vedere Inter Juventus Streaming » Inter-Juventus Streaming Gratis Coppa Italia, dove vedere Diretta TV, Vignette Divertenti come antipasto

Dove vedere Inter-Juventus streaming gratis e diretta tv. Si gioca allo stadio “Meazza” di San Siro (Milano) la partita di ritorno della semifinale della Coppa Italia. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 26 aprile 2023 il fischio d’inizio con le immagini che verranno trasmesse in diretta in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Si riparte dall’1-1 di Torino, con le montagne di polemiche che si sono trascinate fino ad oggi. Inzaghi privo dello squalificato Handanovic, graziato dalla FIGC invece Lukaku. Ballottaggio in attacco tra Dzeko e Lukaku, con il belga che sta guadagnando posizioni dopo la doppietta di Empoli. In difesa rientrano Darmian e Bastoni. A centrocampo torna Mkhitaryan dopo aver saltato la trasferta di Empoli per motivi personali. Calhanoglu in vantaggio su Brozovic.

In casa Juve: “Oggi Vlahovic ha avuto una distorsione alla caviglia quindi difficilmente ci sarà domani” ha detto Allegri in conferenza stampa, al posto del serbo dovrebbe esserci Milik con Di Maria. In porta Perin, mentre sulla fascia destra dovrebbe toccare a De Sciglio. Di seguito formazioni e info Inter-Juventus streaming gratis e live tv.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore Max Allegri. Squalificati: Cuadrado.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. Diffidati: Correa, Brozovic, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez.

Squalificati: Handanovic.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

La Vignetta Divertente sull’Arbitro Doveri

Inter-Juventus in TV



Inter-Juventus diretta in programma questa sera alle 21:00 italiane allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano), sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Canale 5. Roja Directa TV è illegale in Italia. Juventus-Inter in tre edizioni è stata la finale di Coppa Italia. Nel 1959 vinse la Juventus 1-4, nel 1965 sempre i bianconeri per 0-1. L’unico trionfo nerazzurro risale alla scorsa stagione: 2-4 l’11 maggio 2022 con la doppietta di Perisic e le reti di Barella e Calhanoglu.

Inter-Juventus Streaming Gratis Live



Inter-Juventus streaming gratis con Mediaset Infinity all’indirizzo mediasetinfinity.mediaset.it, dove occorre registrarsi e selezionare la finestra della partita. Non c’è bisogno quindi di tentare la visione su, HesGoal Info, Pepper Live Info, Rojadirecta Online o Roja Club, siti online che sono stati dichiarati illegali dalla legge italiana. La Juventus ha raggiunto 21 finali di Coppa Italia (14 le ha vinte); l’Inter ci è arrivata 14 volte ed ha vinto in 8 occasioni.