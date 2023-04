Ultime Notizie » Come vedere Juventus Inter Streaming » Juventus-Inter Streaming Gratis Coppa Italia, dove Diretta TV

Dove vedere Juventus-Inter streaming gratis e diretta tv. Si gioca allo stadio “Allianz Stadium” di Torino l’andata della semifinale della Coppa Italia. Alle ore 21:00 italiane di oggi martedì 4 aprile 2023 il fischio d’inizi con le immagini che verranno trasmesse in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Si ripropone così il derby d’Italia. Il primo round in campionato il 19 marzo è terminato con la vittoria della Juventus a San Siro. Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, spesso criticato per i suoi cambi, si trova ad affrontare una situazione difficile con la sua squadra che ha subito tre sconfitte consecutive. Di seguito formazioni e info Juventus-Inter streaming gratis e live tv.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, Inzaghi decide di fare sei cambi rispetto all’ultima partita persa contro la Fiorentina, lasciando fuori Brozovic e Lukaku. Inzaghi prepara un ampio turnover, sapendo che il suo obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League. Quindi, per la partita contro la Juventus, decide di fare sei novità, tra cui Lautaro che riprenderà il suo posto al fianco di Dzeko, dando un turno di riposo a Lukaku. Correa e Brozovic sono bocciati, al loro posto giocheranno Asllani e Bellanova.

D’altra parte, il tecnico della Juventus, Allegri, punta sui suoi migliori giocatori come Di Maria e Vlahovic. Allegri conferma i suoi migliori giocatori, come Rabiot, che ha caricato la squadra con un discorso, e schiera Perin tra i pali e Gatti in difesa. Alex Sandro e Federico Chiesa partiranno dalla panchina.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Paredes, Barrenechea, Miretti, Chiesa, Iling-Junior, Soulé, Kean, Milik.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, De Vrij, Dumfries, Bellanova, Gosens, Zanotti, Brozovic, Gagliardini, Carboni, Correa, Lukaku.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Guida. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Dionisi.

Juventus-Inter in TV



Juventus-Inter diretta in programma questa sera alle 21:00 italiane allo stadio “Allianz Stadium” di Torino, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Canale 5. Roja Directa TV è illegale in Italia.

Juventus-Inter Streaming Gratis Live



Juventus-Inter streaming gratis con Mediaset Infinity all’indirizzo mediasetinfinity.mediaset.it, dove occorre registrarsi e selezionare la finestra della partita. Non c’è bisogno quindi di tentare la visione su, HesGoal Info, Pepper Live Info, Rojadirecta Online o Roja Club, siti online che sono stati dichiarati illegali dalla legge italiana.