Vedere Inter Genoa Streaming Calcio Gratis. Torna a San Siro l’Inter di Antonio Conte dove affronta il Genoa nella gara del sabato alle ore 18, valida per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A, l’ultima pr quanto riguarda questo 2019. I nerazzurri hanno perso il comando solitario della classifica dopo il pareggio di Firenze e si sono visti raggiunti in vetta dalla Juventus di Maurizio Sarri. Pessimo momento invece per il Genoa, uscito sconfitto dal derby, inchiodato a 11 punti in classifica e soprattutto a secco di vittorie da ben 7 gare, durante le quali ha totalizzato 3 pareggi e 4 sconfitte.

Come vedere Inter Genoa in diretta tv.

Potete vedere la partita di calcio Inter Genoa in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inizio alle ore 18:00 di oggi sabato 21 dicembre 2019.

Dove vedere Inter Genoa Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Inter Genoa in diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go anche con smartphone, tablet e pc, raggiungibile con app scaricabile anche con Apple iOS e Google Android, oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione ( info qui).

Le probabili formazioni di Inter Genoa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku. Allenatore Conte. Indisponibili: Sanchez, Sensi, Barella, Gagliardini, Asamoah. Squalificati: Lautaro Martinez, Brozovic.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti. Allenatore Motta. Indisponibili: Kouamé, Favilli, Zapata, Lerager, Sturaro. Squalificati: Pandev.

Altre cose da sapere su Inter Genoa.

Sarà la sfida numero 105 in Serie A tra Inter e Genoa. I nerazzurri conducono il conteggio dei precedenti con 53 vittorie, a fronte di 29 pareggi e 22 sconfitte.

Nella scorsa stagione l’Inter ha vinto entrambe le sfide contro il Genoa in campionato (con uno score complessivo di 9-0): nei 10 precedenti confronti tra le due squadre nella massima serie aveva sempre ottenuto il successo la formazione ospitante. Inter e Genoa non pareggiano infatti in campionato da maggio 2013 (0-0).

L’Inter ha perso solo uno degli ultimi 32 incontri interni di Serie A contro il Genoa (1-3 nel marzo 1994) – completano il parziale 24 successi e sette pareggi.

Il Genoa ha perso le ultime sei partite sul campo dell’Inter in Serie A: è la striscia aperta più lunga di sconfitte consecutive in trasferta per i rossoblù contro un’avversaria nella competizione.

L’Inter ha segnato in tutte le ultime nove gare interne di campionato contro il Genoa (25 gol, 2,8 di media a match), mantenendo sempre la porta inviolata nelle quattro più recenti.