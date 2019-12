Dove vedere le partite di calcio in tv Inter-Genoa, Udinese-Cagliari, Flamengo-Liverpool (Finale Mondiale per Club), Torino-Spal e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

11:00 Lazio-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:00 Pescara-Torino (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

13:00 Maiorca-Siviglia (Liga) – DAZN.

13:00 Atalanta-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia.

13:30 Everton-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

14:30 Cagliari-Roma (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Diretta Udinese-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Piccinini. Udinese e Cagliari si sfidano quest’oggi per la 17esima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta natalizia. I friulani hanno bisogno di punti per abbandonare la quartultima posizione di classifica, e nelle ultime 5 gare giocate in campionato hanno raccolto solo 2 pareggi a fronte di 3 sconfitte; decisamente migliore lo stato di salute del Cagliari, nonostante la beffarda sconfitta maturata nel posticipo di lunedì con la Lazio quando i 3 punti sembravano cosa fatta per i ragazzi di Maran.

Diretta Udinese Cagliari sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Cittadella-Chievo (Serie B) – DAZN.

15:00 Crotone-Livorno (Serie B) – DAZN.

15:00 Juve Stabia-Venezia (Serie B) – DAZN.

15:00 Empoli-Salernitana (Serie B) – DAZN e DAZN1.

15:00 Perugia-Virtus Entella (Serie B) – DAZN.

15:30 Bayern-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

15:30 Al Hilal-Monterrey (Finale 3°-4° Posto Mondiale Per Club) – Canale 20.

16:00 Barcellona-Alaves (Liga) – DAZN.

17:00 Juventus-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia.

16:00 Aston Villa-Southampton (Premier League) – Sky Sport Football.

16:00 Barcellona-Alaves (Liga) – DAZN.

18:00 Diretta Inter-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Pairetto. Torna a San Siro l’Inter di Antonio Conte ed affronta il Genoa nella gara del sabato alle ore 18, 17esimo turno di Serie A. I nerazzurri hanno perso il comando solitario della classifica dopo il pareggio di Firenze e si sono visti raggiunti in vetta dall’eterna rivale Juventus; pessimo momento invece per il Genoa, uscito sconfitto dal derby, inchiodato a 11 punti in classifica e soprattutto a secco di vittorie da ben 7 gare, durante le quali ha totalizzato 3 pareggi e 4 sconfitte.

Diretta Inter Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Benevento-Frosinone (Serie B) – DAZN e DAZN1.

18:30 Flamengo-Liverpool (Finale Mondiale per Club) – Canale 20.

20:45 Diretta Torino-Spal (Serie A) – DAZN e DAZN1.

18:30 Manchester City-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.18:30 Hertha-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Arena.18:30 Villarreal-Getafe (Liga) – DAZN.

Arbitro Fabbri. Torino e SPAL scendono in campo nella sfida del sabato delle ore 20:45, 17esimo turno di Serie A. I granata contano al momento 21 punti in classifica e vengono dall’incredibile pareggio subito a Verona, dove si sono visti rimontare 3 reti di vantaggio dai caparbi gialloblù; momento nero invece per i ferraresi, reduci dall’ennesima sconfitta, 3-1 dalla Roma all’Olimpico e sempre più soli all’ultimo posto in graduatoria con solamente 9 punti all’attivo.

Diretta Torino Spal con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Paris SG-Amiens (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Monaco-Lilla (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Marsiglia-Nimes (Ligue 1) – DAZN.

