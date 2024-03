Ultime Notizie » Come vedere Inter Genoa Streaming » Inter-Genoa Streaming Gratis, dove Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Inter-Genoa Streaming Gratis. L’Inter si prepara a vincere contro il Genoa nel posticipo che chiude la 27a giornata per continuare la striscia positiva di vittorie e per consolidare la sua posizione in Serie A portandosi a +15 dall’inseguitrice Juventus. Una vittoria che metterebbe definitivamente la parola fine sullo Scudetto e quindi seconda stella sulla maglietta. La squadra nerazzurra ha ottenuto risultati eccezionali finora e punta a fare ancora meglio nella partita successiva. Il Genoa, invece, è una squadra sorprendente in questa stagione e cerca di ottenere un risultato positivo contro un avversario di alto livello come l’Inter. Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni per vedere la partita Inter-Genoa in tv e streaming gratis.

La prossima sarà la 300ª panchina in Serie A per Simone Inzaghi, che diventerà l’allenatore con più successi dopo lo stesso numero di gare nella storia della competizione: attualmente a 178 (superate le 172 vittorie di Carlo Ancelotti e le 171 di Massimiliano Allegri).

Quando si gioca Inter-Genoa

Inter-Genoa, match valido per la 27esima giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) oggi lunedì 4 marzo 2024, alle ore 20:45 italiane.

Inter-Genoa in TV

Inter-Genoa diretta tv con DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili, e sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky, invece, Inter-Genoa sarà raccontata dalla coppia Riccardo Gentile-Aldo Serena.

Solo Harry Kane (27) ha segnato più gol di Lautaro Martínez (23) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. El Toro potrebbe diventare il primo giocatore dell’Inter a realizzare almeno 24 gol dopo 27 partite del club nerazzurro in una singola stagione di Serie A a partire da Christian Vieri nel 2002/03 (24 per lui).

⚽ Inter-Genoa Streaming Gratis

Inter-Genoa streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia, quindi inutile cercare “Inter Genoa Rojadirecta” su Google.

L’unica tripletta di Henrikh Mkhitaryan in Serie A è stata realizzata contro il Genoa l’8 novembre 2020 con la maglia della Roma, contro nessuna squadra ha segnato di più in Serie A (tre reti anche contro Inter e Parma).

Inter-Genoa ultime notizie formazioni

Nella formazione dell’Inter è ancora in dubbio chi sarà preservato per la prossima partita, mentre il Genoa sembra avere la formazione titolare invariata. Sanchez e Arnautovic si contendono un posto accanto a Lautaro, Dumfries è desideroso di giocare e Carlos Augusto sostituisce Bastoni in difesa. Acerbi e Thuram, recuperati, partiranno dalla panchina. Gudmundsson e Retegui saranno in attacco per il Genoa, con Messias e Malinovskyi a centrocampo. Haps e Matturro saranno assenti per infortunio.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Frattesi, Klaassen, Arnautovic, Thuram.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione in panchina: Leali, Sommariva, Cittadini, Vogliacco, Pittino, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Strootman, Spence, Vitinha, Ekuban.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Del Giovane-Mastrodonato. Quarto uomo: Giua. VAR: Paterna. Assistente sala VAR: Doveri.

Mateo Retegui è l’unico giocatore di nazionalità sportiva italiana ad aver segnato almeno due gol sia di destro, sia di sinistro che di testa in questa stagione di Serie A.

Alternative per vedere Inter-Genoa streaming online

Alternative per vedere la partita Inter-Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.