Napoli primo semifinalista di Coppa Italia, eliminata la Lazio al San Paolo in una partita incredibile.

DIRETTA CALCIO – Il Napoli di Gattuso si riscatta e batte la Lazio al San Paolo con il risultato di 1-0, nel primo quarto di finale di Coppa Italia, diventando così la prima squadra semifinalista del torneo. La sua prossima avversaria sarà la vincente di Inter-Fiorentina.

A decidere l’incontro è stato Lorenzo Insigne, in gol al secondo minuto di gioco. Partita pirotecnica con i biancocelesti che hanno subito (al 10′) la possibilità per pareggiare, ma Immobile scivola nel momento di battere un calcio di rigore e non centra la porta. Al 19′ azzurri in dieci per il secondo giallo a Hysaj, ma cinque minuti dopo viene espulso anche il giallorosso Lucas Leiva. Nella ripresa due legni a testa, e la Lazio inceppa dopo 12 vittorie di fila.

Il tabellino di Napoli-Lazio 1-0.

Marcatori gol: 2′ Lorenzo Insigne (N).

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22′ Luperto), Demme, Zielinski; Callejon (68′ Elmas), Milik, Insigne (77′ Fabian Ruiz).

Allenatore Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (69′ Patric); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Lulic (76′ Jony); Caicedo (54′ Correa), Immobile. Allenatore Inzaghi.

Ammoniti: Acerbi. Espulsi: Hysaj (N) al 19′ per doppia ammonizione, Leiva (L) al 24′ per doppia ammonizione. Ciro Immobile fallisce un calcio di rigore al 10′.