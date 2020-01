Facebook Down, FB non funziona: utenti segnalano la caduta del social.

Facebook ha problemi di funzionamento in varie parti del mondo, come si può vedere dai rapporti degli utenti raccolti sul sito DownDetector. La caduta dei servizi è stata registrata questo 28 gennaio verso le 23:00 (GMT) e ha colpito principalmente gli Stati Uniti orientali, il Messico, El Salvador, la Colombia e il Brasile.

Secondo i dati raccolti, il 38% degli utenti di Facebook ha avuto problemi ad aggiornare la cronologia sulla pagina principale. Il 35% ha dichiarato l’impossibilità di interagire pienamente con il social network.

Il 26% non riesce a iniziare il proprio sessione. Al momento le cause del mal funzionamento sono sconosciute.

Su twitter è letteralmente esplosa l’hashtag #FacebookDown con migliaia di utenti che si lamentano del fatto che Facebook non funziona e restituisce una pagina di errore. Come potete vedere dall’immagine in alto, “qualcosa è andato storto” e Facebook non risponde. Non è la prima volta che succede. In internet dilagano commenti deliranti del tipo è la fine del mondo, vignette divertenti, la colpa è di Anonymous.